Mange steinsprang fra Veslemannen

Søndag ble farenivået hevet fra oransje til rødt ettersom det gikk mye steinsprang fra den svært aktive delen av det ustabile fjellet på grunn av snøsmelting.

– Vi har valgt ut forskjellige punkter som vi følger målinger fra, og det vi ser er at det i år skal mindre til for at det blir større bevegelser i fjellpartiet enn tidligere. Blant annet har den nedre delen vært mer aktiv nå enn hva den har vært før, forteller geolog Gudrun Dreiås Majala i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Søndag kveld hadde bevegelsene vært 212 millimeter per døgn i øvre del av fjellpartiet og 15 millimeter i frontpartiet.

Snøsmelting

Det er lite snø igjen oppe på Mannen, men det ligger en del snø igjen i snøfonna over Veslemannen og ved Veslemannen. Ettersom det er meldt varmere vær framover, har NVE grunn til å tro at bevegelsene vil fortsette å øke mens det er snøsmelting, for deretter å avta når det er blitt snøfritt igjen.

– Mye av snøen smeltet lørdag, og natt til søndag økte bevegelsene betydelig i et område i den øvre delen. Det har gått mange steinsprang fra området. I morgentimene søndag er det tegn på at bevegelsene øker i nedre delen, og vi setter derfor rødt farenivå, sa seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE tidligere søndag.

Farenivået ble hevet fra gult til oransje fredag. ettersom geologene ventet økende bevegelser i den svært aktive delen av det ustabile fjellet på grunn av snøsmelting.

Beboere evakuert

Søndag for en uke siden ble beboerne evakuert fram til tirsdag etter at farevarselet ble hevet fra oransje til rødt. Søndag formiddag måtte de evakuere på nytt.

Veslemannen har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma. Det er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.