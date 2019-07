To Nav-ansatte bøtelagt etter datasnoking på Sørlandet

De to ansatte er dømt til bøter på 5.000 kroner hver for datasnokingen etter at trygdeetaten anmeldte tilfellene til politiet, skriver Agderposten.

Saksbehandlerne har i begge tilfeller sett i personlige opplysninger til naboen, og har senere erkjent datasnokingen. Det betyr at forholdene er avgjort som såkalte tilståelsessaker uten ordinær rettergang og bevisføring.

De to saksbehandlerne har fått skriftlige advarsler fra arbeidsgiveren, men det har ikke fått følger for deres tjenesteforhold i Nav, ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett.

Siden sakene er avgjort som tilståelsessaker, er det lite informasjon om hva som er årsaken til datasnokingen. Men det skal i begge sakene dreie seg om snoking i personkortet i informasjonssystemet hos Nav. Her skal det finnes personlige opplysninger som blant annet personnummer, sivil status, barn under 18 år, utbetalinger fra Nav og kontoopplysninger.

Saksbehandlerne må innen to uker bestemme seg for om de vil anke bøtene de fikk.

Agderposten avdekket i desember i fjor at sju ledere ved ulike Nav-kontor i Aust-Agder hadde blitt tatt for datasnoking. De var tatt for å ha snoket i personsensitive opplysninger til ansatte i etaten. Tre av disse er blitt degradert og fratatt lønn og tre har fått skriftlig advarsel. Den sjuende gikk av med pensjon 1. september i fjor og slapp straffereaksjoner.