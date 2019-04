VG: Regjeringen har holdt møter om norske Syria-barn

Ine Eriksen Søreide (H) har denne uken hatt personlige møter med partigruppene til Høyre, Frp, Venstre og KrF for å få innspill til hvordan regjeringen bør forholde seg til saken, ifølge VG.

Det er blant annet vurdert å undersøke muligheten for å hente barna hjem til Norge, med humanitære organisasjoner som mellomledd, eller å øke den humanitære bistanden til leirene for å få inn medisiner og helsehjelp.

Fire norske kvinner og totalt seks barn sitter internert i leiren Al-Hol i Syria.

Venstres Abid Q. Raja bekrefter at Søreide tok kontakt om saken.

– Det er veldig bra at utenriksministeren kom til vårt gruppemøte for å få innspill. Det er betryggende at regjeringen utforsker alle alternativer for hvordan man på best mulig måte kan hjelpe disse barna, sier Raja.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) har tidligere denne uken svart VG skriftlig om saken. Han skriver:

Regjeringen jobber kontinuerlig med denne problemstillingen og det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater. Vi deltar i den internasjonale diskusjonen og har kontakt med nærstående land og humanitære aktører.

I en undersøkelse for Dagbladet svarer 63 prosent av de spurte at Norge bør jobbe aktivt for å hente hjem disse barna.

