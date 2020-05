Krisepakken til kulturen og idretten utvides – får dekket loppemarkedstap

Regjeringen legger ytterligere 600 millioner kroner på bordet for avlyste konserter, loppemarkeder og kiosksalg innen kulturen, idretten og frivilligheten.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen fredag ettermiddag der han presenterte justerte kompensasjonsordninger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Nå legger vi 300 friske millioner på bordet for kulturen, for avlyste konserter og arrangementer. Den ordningen som allerede gjaldt, blir justert litt og utvidet. Det vil si for tre måneder, fra 12. mars til 15. juni, så nå er det 600 millioner kroner i denne potten, sier kulturminister Abid Raja til NTB.

Regjeringen utvider også ordningen for korpsene, idretten og frivilligheten med 300 millioner kroner for en tremåneders periode.

– Det er nå en ordning på litt over en milliard kroner for de samme månedene fra midten av mars til midten av juni, hvor de både kan få dekket bortall av billettinntekter, men også andre typer inntektsbortfall. For korpsene har særlig loppemarkedene vært viktige. Det har det også vært for breddeidretten. De kan nå også få dekket ting som kiosksalg, basarer og parkeringsavgifter, som også er en viktig del av økonomien i den folkebevegelsen, sier Raja.

1,6 milliarder kroner

Totalt blir pakken for kultur, idrett og frivillighet nå på 1,6 milliarder kroner over tre måneder.

Det er kulturrådet som administrerer krisepakken til kulturlivet, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvar for ordningen til frivilligheten og idretten.

Raja innrømmer at den forrige pakken til idretten og frivilligheten ikke traff bra nok. Det legges nå opp til at idrettslagene, korpsene og andre organisasjoner innen frivilligheten kan få dekket inntil 70 prosent av inntektsbortfallet.

– Søknad

– Det de kan forvente, er at de etter søknad kan få kompensert inntektsbortfallet. Vi vil nå lage forskrifter på hvordan det skal gjøres. En måte å gjøre det på er at man dokumenterer hva man hadde av inntekter på loppemarked i fjor. Hvis man hadde planlagt et lignende loppemarked i år, kan man lage et estimat på det og få det dekket, sier kulturministeren.

Tidligere har regjeringen lagt rundt 1 milliard kroner på bordet til disse sektorene, men da var også innretningen annerledes. Blant annet har man ikke fått kompensert bortfall av inntekter fra loppemarkeder tidligere.