Snøfall i vente flere steder de neste dagene

– Fra lørdag kveld ventes det snø i lavlandet lengst nord. Kaldlufta beveger seg videre sørover, og mandag ventes det snø over 300 til 600 meter i sør, skriver Meteorologene på Twitter.

Nattefrost i Sirdal og Røldal

I Sirdalsheiene melder Yr at det blir minus 1 mandags kveld og minus 2 tirsdag morgen. Minusgrader blir det også natt til onsdag, før temperaturen legger seg rundt null igjen. Det er imidlertid liten sjanse for nedbør, og derfor heller ikke snø.

I Røldalsfjellet er det imidlertid en sjanse for at det kan falle et flak eller to natt til tirsdag.

Farevarsel

Farevarslene som Meteorologisk Institutt har sendt ut for lørdag kveld for Nord-Troms og Finnmark, fra natt til mandag for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og fra mandag morgen i Hedmark, Oppland og fjellene i Sør-Norge.

Statsmeteorolog Per Egil Haga advarer høstferieturister som skal ut på tur over fjellovergangene mot å bruke sommerdekk. For snøen som kommer, den vil legge seg, sier han til NRK.

– Det ser ut til at det kan bli snø ganske langt ned i terrenget, kanskje så lavt som 300 til 500 meter. Det kan komme opp mot 20 centimeter enkelte steder. Kombinert med vind fra nordvest, så kan kjøreforholdene bli vanskelige, sier han til kanalen.