Hydros toppsjef starter opp igjen i Brasil etter bare to uker i jobben

Anlegget i Brasil trenger to måneder for å få produksjonen opp mot 85 prosent. Alunorte har produsert for halv kapasitet i mer enn ett år.

Det er Hydro som opplyser om avgjørelsen i den strafferettslige prosessen mot selskapet i den føderale domstolen i Belém.

Ny toppsjef

– Å gjenoppta produksjonen ved Alunorte er et viktig skritt mot normal produksjon i våre strategisk viktige operasjoner i Pará, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Aasheim tok over som toppsjef for Hydro for bare to uker siden. Da lovet hun å gjøre selskapet til en like god nabo i Brasil som i norske bygder.

– Det finnes ingen quick fix på situasjonen i Brasil. Vi må gjenskape tilliten, og vise at vi leverer på det vi sier vi skal gjøre, sa hun.

Produksjonen ved bauksittgruva Paragominas som leverer råstoff, økes også ettersom aluminaraffineriet kommer i gang.

Utslippsskandale

Forrige uke ble forbudet mot produksjon ved Alnuorte-anlegget hevet i en sivilsak i den føderale domstolen i Belém. Hydro opplyste da at utfallet av den sivile saken ville bli brukt i straffesaken – som mandag altså fikk sin avklaring.

Alunorte-fabrikken måtte stenge i februar i fjor etter at kraftig uvær førte til anklager om at fabrikken slapp ut ubehandlet regnvann. Hydro har selv tilbakevist beskyldninger om miljøskadelige utslipp.

Utslippsskandalen ved Alunorte-anlegget i Brasil har kostet Hydro dyrt. Både i form av flere milliarder kroner i tapte inntekter på grunn av redusert drift, men også gjennom en kraftig ripe i lakken på et 114 år gammelt omdømme, bygget stein for stein i norske lokalsamfunn.