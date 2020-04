59 prosent av nordmenn er redde for at noen de er glade i skal dø av covid-19

En undersøkelse viser at 59 prosent av nordmenn er redde for at noen de er glade i skal dø av covid-19. 14 prosent frykter å selv miste livet.

Mange er i risikogruppen for koronaviruset, og det er langt flere som frykter for at noen de er glade i skal dø som følge av covid-19, enn som er redde for å selv dø av sykdommen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av ABC Nyheter.

Lege ved Oslo universitetssykehus, Andreas Envig, sier det er en naturlig bekymring å ha.

– De fleste kjenner noen som er i risikogruppa. Det er helt greit å være bekymret. Det sørger for at folk tar rådene fra myndighetene på alvor, noe som er positivt med tanke på å bekjempe smitten, sier Envig.

Blant besvarelsene var det 53 prosent av menn som sa de var redde for at noen de er glad i skulle dø av covid-19, mens 65 prosent av kvinner svarte det samme.

36 prosent svarte at de ikke er bekymret for at de selv eller noen de er glade i skal miste livet som følge av covid-19, sykdommen som kommer av koronaviruset.