Dette skjer i dag

SVs landsmøte starter

Det er SVs tur til å ha landsmøte, og lørdag er det skal det avgjøres hvem som etterfølger Snorre Valen som nestleder. Stortingspolitikerne Torgeir Knag Fylkesnes (43) og Kari Elisabeth Kaski (31) er alternativene.

Siden nyttår har partiet fått 2.771 nye medlemmer. SV har aldri hatt flere medlemmer enn nå, og nesten 70 prosent av de nye medlemmene er kvinner.

Ny brexit-avstemning ventes i Parlamentet

Det avholdes en tredje avstemning over skilsmisseavtalen Theresa Mays regjering har forhandlet fram med EU i det britiske parlamentet.

Regjeringen har de siste dagene vært i intense forhandlinger med brexitforkjempere i det konservative partiet og støttespillere i det nordirske unionistpartiet DUP for å forsøke å samle et flertall bak avtalen.

Ankesak i Paris

Dom i ankesaken mot Jawad Bendaoud, som leide ut leiligheten til to av jihadistene som sto bak terrorangrepet i Paris 13. november 2015, der væpnede menn slo til på seks forskjellige steder. Han ble i februar i fjor frikjent for å ha hjulpet angriperne.

130 personer ble drept, 89 av dem under angrepet mot konsertlokalet Bataclan. Alle gjerningsmennene unntatt én ble drept eller sprengte seg under aksjonen.

Nytt rettsmøte om college-skandalen

Flere velstående foreldre må møte i retten i forbindelse med avsløringer om opptaksjuks ved amerikanske topp-universiteter. Skuespillerne Felicity Huffman og Lori Loughlin er omfattet av saken og skal i retten neste uke.

Tidligere denne uka ble en student utestengt fra prestisjeuniversitetet Yale i USA etter at det kom fram at foreldrene har betalt over én million dollar for å få henne inn.