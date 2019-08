Politiet om båtulykken i Namsos: – Mulig at båten traff et annet skjær først

Parallelt med etterforskningen på skjæret i fjorden har politiet fortsatt med undersøkelser for å avklare hendelsesforløpet og årsaken til ulykken.

Politiinspektør Snorre Haugdahl sier til Adresseavisen at politiet tar til etterretning at flere vitner sier at de hørte to smell natt til torsdag.

– Det er en mulighet for at båten har truffet et skjær først, og så havnet på et annet, sier han.

Ordfører omkom

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i, havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

Politiet har offentliggjort sine logger i forbindelse med redningsaksjonen natt til torsdag. I loggen kommer det fram at redningsmannskaper brukte 32 minutter på å komme fram til ulykkesstedet. Det var en redningsskøyte fra Redningsselskapet som kom først fram, ifølge VG.

– Sånn jeg ser det, har de gjort en fantastisk jobb, sier operasjonsleder Elisabeth Kvaløy i Trøndelag politidistrikt til VG.

Toner ned valgkampen

Fredag morgen var det en markering ved rådhuset i Malvik etter ulykken hvor ansatte, politikere og pårørende etter den avdøde Ap-ordføreren var samlet. Mange har uttrykt sin sorg over kjæresteparet som omkom i ulykken.

Torsdag stoppet Arbeiderpartiet nasjonalt all valgkamp, mens fylkespartiet varslet en neddempet valgkamp inntil videre.

Trøndelag Ap toner ned valgkampen til etter begravelsen til Malvik-ordføreren.

– Når vi sier at vi vil ha en nedtonet valgkamp, så handler det først og fremst om agitasjon og konfliktlinjer. Vi kommer til å være til stede, og det er viktig at folk treffes i partiet vårt, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol for Ap i Trøndelag til Trønder-Avisa.