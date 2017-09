Utenriksminister Brende (H) blir president i World Economic Forum

Brende vender dermed tilbake til organisasjonen han var direktør og nestleder for i 2008–2009 og administrerende direktør for fra 2011 til han ble utenriksminister i Erna Solbergs (H) regjering høsten 2013.

Beslutningen om å takke ja til jobben ble tatt denne uken – altså etter stortingsvalget mandag – opplyste Brende på en pressekonferanse i statsministerboligen fredag ettermiddag.

– Fram til jeg tiltrer er jeg utenriksminister for Norge på heltid. Jobben som president i WEF vil jeg si mer om når jeg har tiltrådt, sa Brende.

På spørsmål fra NTB om han likevel kunne si noe om ambisjonene, sier Brende at WEF er en nonprofit-organisasjon med fem kontorer rundt om verden og en omsetning på 2 milliarder kroner.

– Det handler om å løse de store utfordringene i verden sammen, næringsliv, politikere og storsamfunn. Og der spiller WEF en viktig rolle, sier statsminister Erna Solberg.

– Verdensorden under press

Brende sier det er viktig med fora som WEF, der man kan snakke sammen og skape tillit, i en tid da «den liberale verdensorden etter 1945" er under press. Folkeretten og grunnleggende menneskerettigheter utfordres, påpeker han.

Også her hjemme har det blitt foreslått at menneskerettighetene må endres eller settes til side for å håndtere migrasjons- og flyktningsituasjonen. Men Brende avviser at det har vært vanskelig å tale for menneskerettighetene internasjonalt samtidig med at de utfordres av regjeringspartner Frp.

– Det har vært en krevende jobb, men ikke på grunn av det forholdet. Norge har hatt viktige bidrag i migrasjonsarbeidet. Det å benytte handlingsrommet som ligger innenfor eksisterende konvensjoner er noe alle europeiske land gjør, sier Brende.

Han påpeker at flyktning- og migrasjonsspørsmål ikke er et tema som WEF typisk vil uttale seg mye om.

– Helt generelt mener jeg det regelverket og de normene vi har utviklet som en del av den liberale verdensorden – menneskerettigheter, kvinners rettigheter, seksuelle og religiøse minoriteters og forfulgtes rettigheter – er under press – og det er viktig at vi står opp for dem. Det mener jeg også Norge har gjort på en veldig god måte.

Taus om etterfølger

Statsministeren sa at hun kommer med denne nyheten nå, selv om det er over fire uker til Brende bytter jobb.

– Slike nyheter har en tendens til å komme ut. Jeg har bedt Brende om å fortsette til etter trontaledebatten og statsbudsjettet er lagt fram. I denne tiden kan han ikke kommentere saker som vedrører WEF, sa Solberg.

Hvem som overtar, ville statsministeren ikke si noe om:

– Det kommer jeg ikke til å svare på. Jeg har god tid til å bestemme meg, så nå står dere fritt til å spekulere. Men det er bare én som vet, og hun kommer ikke til å si noe, sa Solberg på en hastig innkalt pressekonferanse i statsministerens representasjonsbolig fredag.