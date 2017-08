Prognose gir bare ni prosent sjanse for borgerlig flertall

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålingene, men det er likevel overveiende sannsynlig at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister etter stortingsvalget 11. september, ifølge prognosen fra Norsk Regnesentral (NR).

– Sannsynligheten for at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kaprer 85 stortingsmandater og dermed sikrer flertallet uten støtte fra Rødt eller MDG angis til 52 prosent, sier assisterende forskningssjef Anders Løland til NTB.

En tenkt koalisjon eller samarbeid mellom Ap, Sp og KrF gis 56 prosent sannsynlighet for å havne på de nødvendige 85 mandatene.

På den annen side er sannsynligheten bare 9 prosent for at dagens flertall med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet og samarbeidspartiene Venstre og KrF til sammen får over 85 mandater og flertall også etter valget, ifølge NR.

Venstre under

Ifølge prognosen, som jevnlig oppdateres på nettsiden 169.no , havner både Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV og KrF over sperregrensen, mens Venstre med 80 prosent sannsynlighet havner under sperregensen.

Det er Løland ved som har utarbeidet prognosen sammen med kollegene Clara-Cecilie Günther og Kristoffer Herland Hellton. Modellen de bruker er inspirert av metodene til statistikeren og bloggeren Nate Silver, som tippet rett valgvinner i samtlige amerikanske stater ved presidentvalget i 2012. Valget i 2016 traff de for øvrig ikke like bra med.

Spådde borgerlig

Løland forklarer at prognosen bygger på at et veid og justert gjennomsnitt av meningsmålingene legges inn i en modell. Modellen har blitt trent opp på valgresultatene fra de siste tre stortingsvalgene med tilhørende meningsmålinger.

Løland understreker at prognosen er usikker, blant annet fordi den kun bygger på målinger og historiske data. Andre forhold som i løpet av en valgkamp kan påvirke valgresultatet er det altså ikke tatt hensyn til.

To uker før stortingsvalget i 2013 anslo NR at det var 95 prosent sannsynlighet for at de fire borgerlige partiene ville få flertall til sammen.

Rødgrønt flertall

Mandag er det to uker igjen til stortingsvalget 2017. Prognosen gir i øyeblikket følgende sannsynlige sammensetning av det neste Stortinget (2013-valget i parentes):

Ap 56 mandater (55), Høyre 42 (48), Frp 24 (29), Sp 21 (10), SV 8 (7), KrF 8 (10), MDG 5 (1), V 3 (9), Rødt 2 (0). Det innebærer 85 mandater og flertall til Ap, SV og Sp, mot 77 til Høyre, Frp, KrF og Venstre til sammen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at han gir tommel opp dersom denne prognosen slår til.

– Jeg tror vi både vil nå nye velgere og mobilisere tidligere velgere og dermed løfte Arbeiderpartiet over det målingene viser nå. Det viktigste er å få til et flertall for et skifte. Og jeg mener at en regjering for et skifte vil ha bedre styringsdyktighet og en klarere kurs med et sterkt Ap, sier Støre til NTB.