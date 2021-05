Tre av fem barn og unge følger influensere

64 prosent av barn og unge følger influensere. Samtidig har 32 prosent kjøpt et produkt fordi noen de følger har reklamert for det.

Mange barn og unge er aktive i sosiale medier. Foto: Mia Oshiro Junge / NTB

NTB

Snapchat brukes ofte av barn og unge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Når man stadig blir eksponert for andre, så er det lett å bli påvirket. Det bekrefter også denne undersøkelsen. Over halvparten av barn og unge mellom 8–19 år følger influensere, og omkring 1 av 3 følger med ukentlig eller oftere, sier Ana Brodtkorb i Telenor.

Ipsos-undersøkelsen viser også at influensere har makt. 52 prosent svarer at de har blitt engasjert i en sak fordi noen de følger har snakket om det.

– Barn- og unge lever i en digital hverdag, og store deler av det sosiale livet deres foregår i sosiale medier. Derfor er det viktig at foreldre er bevisste på at barn og unge blir påvirket, uavhengig om det er meninger, produkter eller eget kroppsbilde. Produkter som fremmes, kan være alt fra nye fotballsko og klær til Botox og kosmetiske inngrep, sier Brodtkorb.

Snapchat populært

Hun understreker at følging av influensere ikke nødvendig er et problem i seg selv, og at diskusjonen om gode og dårlige forbilder er en del av en større debatt.

Undersøkelsen viser også at bruken av sosiale medier blant barn og unge stiger for tredje året på rad. Hele seks av ti bruker Snapchat daglig. Deretter følger YouTube (51 prosent), Tiktok (46), Instagram (39) og Facebook (19).

– Det er ingen overraskelse at de yngste er storbrukere av sosiale medier, men det er spesielt interessant å se hvordan bruken av mer tradisjonelle sosiale medier synker, sier mobildirektør Ric Brown i Telenor Norge.

Unge barn på Tiktok

Blant barna mellom åtte og elleve år bruker 42 prosent Tiktok ukentlig.

– Aldersgrensen i sosiale medier er 13 år, så det at barn helt ned i åtteårsalderen eksempelvis bruker Tiktok er noe urovekkende. Jeg vil anbefale alle foreldre å følge godt med på hvilke apper barna har på mobilen og hva de blir eksponert for, sier Brown.

848 personer mellom åtte og 19 år svarte på undersøkelsen.

