Direkte: Se utdelingen av Nobels fredspris

Se prisutdelingen av Nobels fredspris direkte fra klokken 13.00. Bilder fra NRK.

Nobels fredspris for 2020 tildeles Verdens matvareprogram (WFP). WFP får prisen for innsatsen i kampen mot sult, for bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være pådriver i arbeidet mot bruken av sult som våpen. Bilder fra NRK.