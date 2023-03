Solberg vil ikke ha et EU-valg i 2025

Høyre-leder Erna Solberg vil løfte EU-debatten, men ikke gjøre EU-medlemskap til en valgkampsak i 2025.

Erna Solberg talte til Høyres landsmøte fredag.

Høyre-leder Erna Solberg snakker gjerne varmt om EU-medlemskap, men vil ikke gjøre det til en valgkampsak i 2025 å ta Norge inn i Unionen.

Norge må ha en plass ved bordet i EU, var blant budskapene i hennes landsmøtetale fredag. Hun viste til økende regionalisering i verdenshandelen.

– Når krigen er over, vil USA igjen se mot Asia. Da blir EUs rolle enda viktigere. Og vi har satt oss selv på gangen. Samtidig blir også vår avhengighet av EU bare større og større, sa Solberg.

Partilederen mener dette er et bevis på at norsk europapolitikk må endres.

– Norges plass i Europa er ved bordet. Sammen med våre nærmeste venner. Sammen med de andre demokratiene. Og med en hånd på rattet som bestemmer hvor Europa – og dermed også Norge – er på vei.

Men det at Høyre-lederen nå vil løfte EU-saken på agendaen igjen, betyr ikke at hun planlegger å gjøre innmelding i EU til en valgkampsak.

– Vi må ta utgangspunkt i at det norske samfunnet har sagt nei to ganger. Da må vi ivareta det norske samfunnet med å ha en ordentlig og god diskusjon om premissene vi hadde i 1994 er riktige for fremtiden, sier hun til NTB.

– Det er ingen grunn til å løfte medlemskapsspørsmålet før folk har fått en større forståelse for hvor viktig EU er. Men vi må jo starte den debatten, sier hun.