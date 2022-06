Trosser politiets råd: Tusenvis har møtt opp på Rådhusplassen i Oslo

Det skulle bli en stor markering, men etter politiets anbefaling ble det avlyst. Likevel har tusenvis trosset rådet og dratt til Rådhusplassen.

Utenfor Oslo rådhus har det samlet seg folk i alle aldre. Regnblueflagg veier over hele Rådhusplassen. Mange klemmer og samler seg i større og mindre grupper.

Allerede før markeringen skulle gått av stabelen kl. 19.30, hadde flere hundre møtt opp. To av dem sier til Aftenposten at de er der for å vise at de ikke er redde.

– Vi må vise at vi fortsatt er her. At vi ikke er redde. Når vi avlyser den offiselle markeringen, betyr det at vi gjemmer oss. Det kan vi ikke gjøre, sier Lise Gran Olsen.

Venninnen Ingrid Løvstakken er sikker på at det vil komme enda flere. Flere går med bannere der det står «kampen fortsetter».

– Jeg har forståelse for at det er vanskelig for politiet når det er så mange mennesker. Men man kan ikke gjemme seg på grunn av frykt, sier Ingrid Løvstakken.

Aleksander Finstad har møtt opp for å vise solidaritet med alle i LHBT-miljøet, som Pride er en feiring av.

– Kjærlighet er en menneskerett for alle, uansett hva. At så mange har møtt opp, er en solidaritetserklæring for det, sier han.

Politiet har bedt folk om å holde seg hjemme. Likevel har tusenvis samlet seg for å markere Pride utenfor Oslo rådhus.

Avlyst etter råd fra PST

Det var planlagt å bli en stor markering. Søndag godkjente politiet markeringen, men mandag snudde de. Helomvendingen kom som følge av nye opplysninger fra PST, som kom i løpet av dagen, etter det Aftenposten får opplyst av personer i Oslo politidistrikt.

PST-sjef Roger Berg sier til NRK at de frykter nye angrep etter skytingen i Oslo.

I tillegg lå markeringen an til å tiltrekke seg langt flere deltagere enn politiet hadde ventet.

Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, sa mandag følgende:

– Vi har vært i kontakt med arrangører tidligere om dette arrangementet. Da var det snakk om en liten markering, sa Strand.

Feigt, mener Aleksander Finstad.

– Jeg syns det er litt trist og feigt at politiet å ikke satse på at en markering går bra. Vi bør stole på at vi som samfunn bør klare å ta vare på hverandre, sier han.

Klokken 19.30, da den planlagte markeringen skulle startet, utbrøt folkemengden kampropet «We’re here, we're queer. We won’t disappear».

Kommer med stikk mot politiet

Det lå derimot an til å bli langt større.

– Vi anbefaler derfor at det ikke gjennomføres, sa Strand.

Oslo Pride, som skulle arrangere markeringen, valgte til slutt å avlyse støttemarkeringen i Oslo. De er likevel uenig i politiets uttalelser om størrelsen på markeringen.

– Det er feil, slik politiet påstår, at dette var ment å være et lite arrangement. Vi forstår at folk nå er frustrerte og likevel ønsker å samles. Det vil dessverre bli uten innslag, appeller og musikk fra scenen på rådhusplassen, sier Inger Kristin Haugsevje, leder av Oslo Pride, i en pressemelding.

Mandag ettermiddag ble det klart at pride-støttemarkeringen avlyses.