Oslo-politiet kan ikke garantere at byen er trygg – sitter på mer informasjon

Oslo-politiet vil ikke ha en folkemarkering lik rosetoget som ble holdt etter 22. juli. De kan ikke garantere for sikkerheten og ber folk holde seg hjemme.

Leder for felles operativ tjeneste i Oslo-politiet Martin Strand anbefaler folk å droppe pride-arrangementet på Rådhusplassen klokken 19.30 mandag kveld.

Leder av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, reagerer på at politiet frarådet markeringer på lørdag, men uten å gjøre det samme søndag da mandagens markering ble annonsert.

På en hasteinnkalt pressekonferanse på politihuset i Oslo ga enhetsleder i politiet, Martin Strand, beskjed om at politiet ikke ønsker en støttemarkering på Rådhusplassen mandag. Der hadde tusenvis tenkt å markere avstand fra terror.

Frykten er at det kan komme nye angrep. Situasjonen er uavklart. Politiet kan ikke garantere for sikkerheten. De kan ikke love at det er trygt i Oslos gater.

– Dette er en selvstendig vurdering som vi har gjort ut fra opplysningene vi sitter med, og trusselvurderingen til PST. Så skjønner sikkert folk at politiet og PST sitter på opplysninger som vi ikke kan gå ut med på det nåværende tidspunkt, sier Strand.

Arrangementet vokste

Han bekrefter overfor NTB at opplysningene politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sitter på, er blant det som gjør at de ber om at støttemarkeringen ikke blir holdt. Trusselvurderingen beskrives som ekstraordinær.

– Det inngår i etterforskningen å undersøke om personen har handlet alene eller sammen med andre. Akkurat nå er det ikke mer informasjon å gi om det. Men det er kun én person som er siktet i saken, sier påtaleansvarlig Ingvild Myrold til NTB.

Hun bekrefter at det er gjort etterforskningsskritt overfor flere personer i etterforskningen av masseskytingen natt til lørdag.

Strand sier politiet ble kjent med det planlagte arrangementet søndag kveld. Da ble de fortalt at det skulle være et mindre arrangement.

– Så ser vi at det blir flere og flere som melder seg på. Vi vet at dette kan bli stort, og så lenge vi har en så uavklart trusselsituasjon, kan vi ikke anbefale at det gjennomføres.

Var flere involvert i angrepet?

Politiet har lagt seg på det høyeste sikkerhetsnivået i vurderingen av terrorfaren. Den vurderingen står seg fortsatt mandag.

Strand bekrefter at spørsmålet om hvorvidt mannen som er siktet for angrepet natt til lørdag, handlet alene eller ikke, er del av beslutningsgrunnlaget.

– Det kan være en av grunnene, ja, sier Strand.

Han avviser at Oslo-politiet prioriterer gjennomføringen av andre arrangementer over støttemarkeringen.

– Det er denne markeringen og dette miljøet vi ser at truslene er rettet mot, sier Strand.

Spontane markeringer

Politiet sier at markeringen viste seg å bli mye større enn de hadde forutsett. Dermed var det ikke trygt å gjennomføre den, ifølge dem.

– Da prideparaden ble avlyst, ble det en spontan markering. Tar dere høyde for at det skjer nå, og er det ikke lettere å beskytte noe som er planlagt?

– Det er helt korrekt. Vi vil være til stede ved rådhuset hvis folk vil markere der. Vi har stor forståelse for at folk ønsker å markere og vise avstand fra terror, sier Strand.

– Er det trygt å gjøre det?

– Nei, det er det vi sier. Vi kan ikke garantere for sikkerheten, derfor anbefaler vi at det ikke blir gjennomført.

Byrådslederen ba folk komme

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er blant dem som har oppfordret folk til å møte opp på markeringen.

– Det er det her som er litt vanskelig. Vi sitter på litt forskjellig bilde og skulle kanskje snakket bedre sammen før det. Men med det trusselbildet vi har nå, så kan vi ikke anbefale gjennomføringen av arrangementet, sier Strand.

Johansen skrev kort tid etter politiets pressekonferanse en Facebook-melding der han ber folk om å følge politiets råd.

Strand understreker at det vil bli helt umulig for politiet å stoppe en eventuell spontan markering. Politiet vil være til stede, men understreker at de ber folk holde seg unna.

Kritisk til politiets kommunikasjon

Rådet fra politiet møter kritikk fra lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan.

– Hva hadde de trodd? At arrangementet bare skulle bli en bitte liten samling av mennesker? Det er jo helt åpenbart at et slikt arrangement kommer til å samle flere titusener av mennesker, sier han til Dagbladet.

Øyan mener politiet burde forutsett dette da initiativet til markeringen kom søndag, og at politiets kommunikasjon skaper usikkerhet og utrygghet.