Frp-ere sammenligner kirkeaksjon med koranbrenning: – Pøbler

Sju aktivister fra gruppen Extinction Rebellion gikk til aksjon med døde dyr på kors under påskegudstjenesten i Skien kirke søndag. Frp reagerer kraftig.

Demonstrantene i Skien kirke var ikledd røde drakter og malt hvite i ansiktet, slik som disse Extinction Rebellion-demonstrantene i Oslo sentrum i fjor sommer.

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Frp-representanten Bård Hoksrud går hardt ut mot Extinction Rebellion.

Klokken 12 meldte politiet at de hadde rykket ut til sju demonstranter som hadde avbrutt en gudstjeneste i Skien. Demonstrantene ble stanset av kirkegjengere, som fysisk dro minst en av aksjonistene ut av kirken.

– Det å avbryte en gudstjeneste første påskedag med et kors med døde dyr spikret til det, er en minst like respektløs handling som å brenne koranen og en aksjonsform denne radikale klimaaktivistgruppen burde holde seg for gode til, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til NTB.

Partiets innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg kaller aksjonistene pøbler. Også han trekker sammenligninger til koranbrenning, som de siste dagene har ført til voldsomme opptøyer i Sverige.

– Men her ser vi ingen kirkemedlemmer som kaster sten mot politiet eller aktivistene. Aksjoner som dette må møtes med ord, ikke vold, sier Wiborg.

– Utrolig sammenligning

Ellen Hageman, som er teolog og prest, deltok i aksjonen og reagerer på kritikken fra Frp-erne.

– Det er en ganske utrolig sammenligning, sier hun i en uttalelse sendt til NTB.

– Kristendommen er en religion bygget på at Gud i Jesus ofrer seg selv. Det er det påsken handler om. At vi går inn i med et kors med døde dyr er et bilde på at samfunnet ofrer andre arter for vår egen vinning, sier Hageman.

Aksjonisten viser til at Jesus ifølge bibelhistorien døde for menneskehetens synder da han ble korsfestet.

– Men syndene vi begår mot andre arter får ikke den samme oppmerksomheten eller den følelsesmessige konsekvensen i oss som mennesker. Vi trenger en grunnleggende endring ikke bare fornuftsmessig, men også følelsesmessig i måten vi forholder oss til nature på. Det er noe religion kan hjelpe oss med, sier Hageman.

Røde drakter og hvite ansikt

Demonstrantene var iført røde drakter og hadde hvitmalte ansikter, et antrekk som er mye brukt for denne miljøbevegelsen både i Norge og i utlandet.

Det var kirketjeneren som meldte inn hendelsen på vegne av en småirritert forsamling, forklarer oppdragsleder Kamilla Aardal til NTB. Politiet var raskt på stedet, og det hele gikk rolig for seg.

– Aktivistene fra gruppen Extinction Rebellion sier de har gjennomført en grønn markering, og at de kommer til å følge politiets pålegg, sier Aardal.

Telemarksavisa skriver at kirkegjengere blokkerte aksjonistene og forsøkte å få dem ut av kirken. Odd Gøran Olsen, fadder til et barn som skulle døpes i kirken, tok til slutt grep og dro en av aksjonistene ut av salen.

– I utgangspunktet så støtter jeg denne gruppen og det de prøver å oppnå. Men for å kunne opplyse noen, så må folk være klare over hva du prøver å formidle, og her i denne situasjonen skapte de frykt. Det var barn som ble redde, og derfor agerte jeg på en så ikkevoldelig måte som jeg kunne, sier Olsen til TA.

Markering mot hytteutbygging

Motivet for demonstrasjonen er uklart for politiet, forklarer hun.

– Vi vet ikke hvorfor de valgte å demonstrere i kirken og hva de ønsket å få fram med markeringen. Når det gjelder konsekvensene for de sju, så er vi litt usikre på om de faktisk kan straffes for hendelsen, sier Aardal.

Extinction Rebellion skriver i en pressemelding at det var en markering mot nedbygging og ødeleggelse av natur. Aksjonen var en del av aksjonistgruppas kampanje mot hytteutbygging og ble derfor lagt til påsken.

Aksjonistene opplyser at dyrene var blitt funnet døde i naturen. Kirken ble valgt fordi det er en statsfinansiert majoritetskirke med mål om å være en viktig institusjon som påvirker verdier, moral og etikk i samfunnet.

– Påsken er også kirkens viktigste høytid. I et samfunn i økologisk krise trenger vi en kirke som kan forholde seg til de brennende spørsmålene i vår tid, skriver aksjonistene.