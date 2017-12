Faktisk.no: «Innvandrere langt mer kriminelle», skrev Listhaug og viste til ujusterte tall

- Det er ikke feil å bruke ujusterte tall, men da sammenligner man epler og pærer.

Sylvi Listhaugs bruk av ujusterte tall for kriminalitet blant innvandrere har skapt reaksjoner. – Det er spesielt at SSB kan presentere ujusterte tall i sin presentasjon, mens når jeg gjør det er det problematisk, sier Listhaug.

– De aller fleste innvandrere er ikke kriminelle. Likevel er de mer kriminelle enn den øvrige befolkningen. Jeg synes det er nedslående at flyktninger som har fått beskyttelse, husvære og alle muligheter i Norge begår mer kriminalitet enn befolkningen ellers. Ett minstekrav til alle som kommer hit er at man følger norsk lov. Det er urovekkende at 2. generasjons innvandrere er mer kriminelle enn sine foreldre. Dette er noe vi må diskutere, og ikke sminke bort.