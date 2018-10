Solberg gleder seg over blå seier i Rogaland KrF

– Jeg er glad for alle i KrF som ønsker å gå den veien at de først ønsker å forhandle med dagens regjering. Det er hyggelig, sier Solberg til NTB.

Hun understreker at det er en lang vei fram.

– Jeg er klar over at dette først avgjøres 2. november. Så jeg tar ingen seier på forskudd. Dette blir noen spennende uker for norsk politikk, sier Solberg.

Vinneren tok alt

Avstemningen i Rogaland er blitt kritisert av partiledelsen.

En delegasjon der bare én av 16 vil stemme for partileder Knut Arild Hareides råd om å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, reflekterer ikke det faktum at én av tre på fylkeslagets årsmøte stemte for Hareides råd.

Solberg finner ingen grunn til å støtte KrF-ledelsens kritikk av at Rogaland lot «vinneren ta alt».

– Hvordan man organiserer voteringer og avstemninger må ethvert parti bestemme selv, sier hun.

Måtte svare

Solberg forsvarer at hun har uttalt seg om abort på en måte som kunne fremstå som fristende for KrF – til tross for at hun har sagt at hun ikke vil blande seg inn i partiets prosess.

– Jeg fikk konkrete utfordringer knyttet til bioteknikk og etiske spørsmål. Da må jeg svare. Jeg antar at det er noe av den samme grunnen til at Ap-leder Jonas Gahr Støre har uttalt seg om barnetrygd, sier Solberg.