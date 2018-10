Politiet: Den knivdrepte på Vinstra er en jente på 16 år. 16 år gammel gutt er siktet for drap

– Politiet kan bekrefte at den omkomne er en jente på 16 år. En gutt på 16 år er siktet for drapet. Begge er hjemmehørende på Vinstra. Politiet kan på nåværende tidspunkt ikke gå ut med relasjonen mellom de to. Den skadde personen er en voksen mann, opplyser politiadvokat Trine Hanssen onsdag kveld.

Både Kripos og barnevernet er koblet inn.

– Politiet mottok onsdag ettermiddag klokken 15.54 melding om knivstikking på Vinstra. En mindreårig person er bekreftet omkommet. Politiet har kontroll på en mindreårig gjerningsperson. Kriseteamet i Vinstra kommune er varslet om det inntrufne, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

I tillegg er en voksen person er skadd. Denne personen er ikke livstruende skadd og er fraktet til Lillehammer sykehus med et kutt i beinet, opplyser politiet.

Pågrepet utendørs

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen skjedde knivstikkingen i et boligfelt i Sorperoa på Vinstra. Politiet rykket ut da de fikk melding om at to personer var blitt knivstukket. Like før klokken 17 ble det opplyst at den ene var bekreftet død.

– Vi vet foreløpig veldig lite, og det er uklart hva som har skjedd og hvilken relasjon det er mellom de involverte. Siktede ble pågrepet utendørs, og vi mener vi har pågrepet riktig person, sier politiadvokat Trine Hanssen til NTB.

– Både den drepte og siktede er mindreårige, begge er over 15 år. På grunn av alderen er barnevernet rutinemessig koblet inn i saken, sier hun.

Både drapsofferet og den siktede er norske statsborgere, og ingen av dem er kjent av politiet fra tidligere, sier Hanssen til NRK.

Håper på avhør onsdag kveld

Det er ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld eller om vedkommende har knyttet seg til knivangrepet på noen måte. Motivet for drapet er ikke kjent.

– Det er litt for tidlig å si noe om. Vedkommende vil bli formelt avhørt etter hvert, så vi må komme tilbake til hvordan siktede stiller seg til siktelsen. Det er foreløpig for tidlig å si når siktede vil bli avhørt, sier Hanssen.

Den pågrepne har fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som sin forsvarer.

– Jeg har ikke snakket med vedkommende ennå. Jeg har vært i kontakt med politiet og forstår at det foreløpig er såpass hektisk at jeg må avvente til det er naturlig at jeg får slippe til. Men jeg venter på å få en samtale med vedkommende, og håper det vil skje i kveld, sier Stavrum til NTB.

Kan ha forsøkt å bryte inn

Den knivskadde personen kan ha blitt angrepet i forbindelse med at vedkommende prøvde å avverge hendelsen, sier operasjonsleder Pål Andersen til NRK. Det ønsker ikke politiadvokat Trine Hanssen å spekulere på.

– Det eneste jeg kan bekrefte, er at vedkommende ikke er livstruende skadd, sier Hanssen.

Det var et vitne som meldte fra om knivstikkingen, men Hanssen ønsker ikke å si noe om det var flere vitner til drapet enn personen som ligger skadd på sykehus. Hanssen sier til VG at politiet har kontroll på det de mener er drapsvåpenet.

Politiet har bedt om bistand fra Kripos i etterforskningen.

Tre familier berørt

Politiet vil heller ikke si noe om relasjonen mellom de involverte, men ifølge ordfører Rune Støstad er tre familier berørt.

– Det er tre familier som er berørt. Vi har satt krisestab, som er samlet nå. Vi startet det psykososiale teamet for å gi støtte til dem som trenger det, sier Støstad til NRK.

– Det er en dypt tragisk sak som rammer oss veldig hardt. Her kjenner alle hverandre, og dette kommer til å bli en vanskelig sak for et lite lokalsamfunn som vårt, sier Støstad.

Halloween-stopp

Kommunen har satt krisestab på Vinstra videregående skole, som vil være åpen onsdag kveld. Det er også opprettet en pårørendetelefon.

– Vi oppfordrer ungdommen på Vinstra til å stoppe all aktiviteten nå som omhandler halloween, sier ordfører Rune Støstad til VG.

Politiet jobbet onsdag ettermiddag og kveld med å varsle alle pårørende.