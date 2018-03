Kraftig pollenår bidro til økning i allergimedisinbruk

Det viser nye tall i Reseptregisterets database. 20 prosent av kvinner og 15 prosent av menn i Norge, mer enn 927. 000 personer til sammen, hentet ut et allergimiddel på resept i 2017.

– 2017 var et sterkt pollenår, så der ligger trolig mye av årsaken, mange var plaget i fjor, sier seniorrådgiver og farmasøyt Christian Berg ved avdeling for legemiddelstatistikk i Folkehelseinstituttet til NTB.

Økningen har imidlertid pågått over lengre tid. Siden 2008 er andelen av befolkningen som henter ut resepter på allergimedisiner, økt med 19 prosent. Allergimidler omfatter antihistaminer i tablettform, antiallergiske nesesprayer og øyedråper.

ADHD-hopp

Tallene i Reseptregistret sier noe om andelen i befolkningen som får utlevert legemidler etter resept og endringer i disse andelene. Tallene inkluderer ikke legemidler levert ut til folk på sykehjem, på institusjoner og sykehus.

For eksempel er det en økning i antall brukere av ADHD-midler på 65 prosent fra 2008 til 2017, men trolig skyldes det en endring i retningslinjene for behandling heller enn at stadig flere får diagnosen.

– Andelen barn og ungdom på ADHD-medisiner er relativt konstant, men det behandles nå flere voksne enn før, og det medfører en økning. Vi ser at ungdom nå fortsetter på medisinene etter at de er fylt 18 år, og vi ser flere voksne brukere, sier Berg.

Mindre sovemedisin

To av tre nordmenn fikk reseptbelagt medisin i fjor. Blant de vanligste legemidlene er smertestillende midler, som 24 prosent av befolkningen hentet ut i 2017, en økning på 2 prosent de siste ti årene. Økningen skyldes i hovedsak økt bruk av paracetamolpreparater. Også bruken av blodtrykksmidler øker. Slike brukes også mot andre hjerte- og karsykdommer enn høyt blodtrykk. 17 prosent fikk skrevet ut resepter på blodtrykksmidler i fjor, en økning på 7,2 prosent på ti år.

Andelen som bruker sovemidler og beroligende midler har derimot gått ned, noe Berg sier er en god utvikling.

Rundt 11 prosent av befolkningen fikk sovemidler og beroligende midler i fjor, andelen brukere er redusert med 6,3 prosent der.