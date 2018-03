Støre: Ap vil stemme for mistillit mot Sylvi Listhaug; Sp og KrF i tenkeboksen

Etter dagens stortingsdebatt har Ap bekreftet at det vil stemme for Rødts forslag om mistillit til justisminister Sylvi Listhaug. Det bekrefter Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Fire ganger gikk justisministeren på Stortingets talerstol torsdag og beklaget. Det kan ha berget Sylvi Listhaug fra at et flertall i Stortinget stemmer for mistillit som ville ført til regjeringskrise.

Men etter en samlet vurdering av debatten torsdag har Ap kommet til at partiet vil stemme for mistillit til landets justisminister. SVs Karin Andersen bekrefter at SV også går for mistillit.

Etter det Aftenposten kjenner til har Aps ledelse fått klare signaler fra partifolk over hele landet for å få for mistillit. Kilder opplyser til Aftenposten at det er et enormt sinne der ute.

KrF berger Listhaug?

Det er ventet at KrF ikke vil stemme for et slikt forslag, slik at Listhaug ikke vil måtte gå av.

Kilder i KrF sier at dette skal behandles på gruppemøte som kan skje alt fredag, men sannsynligvis først i neste uke.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad sier at partiet ikke har konkludert om det vil stemme for mistillit.

– Vi skal behandle det i stortingsgruppen først, sier hun.

Det betyr at Ap, SV og Rødt vil stemme for mistillit mot Listhaug. Men selv om Sp og MDG slutter seg til, vil det ikke få flertall uten KrF.

– Etter dagens runde i Stortinget med Sylvi Listhaugs svar, har Ap konkludert med at vi vil stemme for mistillitsforslaget som er fremmet mot henne. Vi tar hennes unnskyldning til etterretning. Men det helhetsinntrykket som er etterlatt etter seks dager med ulike forklaringer og bortforklaringer, gjør at Ap ikke kan ha tillit til henne som justisminister, sier Støre til Aftenposten.

Debatten gjorde alt verre

Støre sier at Ap i utgangspunktet mente at den sterke kritikken som en samlet opposisjon sto sammen om, var et riktig uttrykk for Stortingets holdning.

– Men dagens opptreden i Stortinget endret dette bildet. En ting er unnskyldninger som kommer frem under parlamentarisk press, noe annet er inntrykket av oppriktighet rundt unnskyldningen, forklarer han.

– For bare noen timer siden slo Frps innvandringspolitiske talsperson fast at det var å anse som et faktum at Ap var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn nasjonens sikkerhet. Det etterlater inntrykket av en justisminister som ikke forstår at slike ytringer kan utløse farlige holdninger. Det gjør at vi ikke kan ha tillit til henne, sier Støre.

Han sier at Ap har tatt denne beslutningen uten å konferere med KrF.

Sentrale kilder i KrF går langt i å signalisere at partiet ikke er innstilt på å stemme for mistillit.

– Vi behandlet spørsmålet i går, og kom frem til at riktig reaksjon er å stemme for forslaget med «sterk kritikk», men ikke mistillit, sier kilden. Partiet tar endelig stilling til mistillitsforslaget på et gruppemøte i neste uke.