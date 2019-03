PST etterforsker brann i justisministerens bil

Politiet ble varslet om brannen av en forbipasserende klokken 1.41.

Til NTB forteller operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt at brannen raskt ble slukket. Han kjenner ikke til skadeomfanget.

Bilen til justisministeren sto parkert utenfor boligen hans i Oslo. Det var VG som først omtalte saken.

Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere om de mistenker at brannen var påsatt, og henviser til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som etterforsker saken videre.

– Vi har vært der ute og gjort tekniske og taktiske undersøkelser. Nå er saken overført til PST som følger den opp og etterforsker videre, sier Olsvoll.

Vakthold

Natt til søndag holder politiet vakt utenfor justisministerens bolig, også med tanke på at det tidligere har vært framsatt trusler mot ham. Olsvoll ønsker ikke å kommentere om de ser bilbrannen i sammenheng med de tidligere truslene, og henviser igjen til PST.

Klokken 05 opplyser en talsperson for PST til VG at de er kjent med saken og at de må komme tilbake til hva det er som har skjedd.

Gjentatte trusler

Justisministeren opplevde i desember å få både huset og bilen sin nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen ble forsøkt påtent.

– Det er aspekter av saken som gjør at vi ser svært alvorlig på den, sa seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB da.

Det ble også i februar funnet brennbar væske under justisministerens bil.

Forrige lørdag rykket politiet ut til Wara etter det ble funnet et brev i postkassen hans. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på en reel trusselsituasjon, men politiet opplyste da at de likevel tar saken på alvor.

– Et angrep på norsk demokrati

Da statsråden i desember uttalte seg om truslene plasserte han dem i politisk kontekst og betegnet det som et angrep på demokratiet.

– Jeg konstaterer at vi er kommet til et punkt der det er blitt veldig ubehagelig, sa han i desember.

– En ting er å rette verbal skyts mot en politiker som gjør en jobb, noe helt annet er å gå inn mot familien hans, sa Wara da, samtidig som han understreket at man uansett ikke skal fremme trusler.