Solberg om fregattulykken: – Vil svekke Sjøforsvarets kapasitet

Statsministeren sier til TV 2 at hun er lettet over at ingen av de 137 besetningsmedlemmene om bord på fregatten KNM Helge Ingstad ble alvorlig skadd. Hun understreker imidlertid at ulykken får konsekvenser for landets forsvarskapasitet.

– Dette er forferdelig vanskelig og en vond sak for Forsvaret og marinen framover. Det er klart at det er utrolig uheldig at det skjer med en så stor fregatt og for en sjøforsvarsnasjon som Norge. En slik stor ulykke har betydning for vår kapasitet framover, sier Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker samtidig at Forsvaret skal opprettholde høy aktivitet med de ressursene som er tilgjengelig.

På spørsmål om omdømmet til Norge svekkes av en slik ulykke, svarer Solberg at kollisjoner og ulykker i forbindelse med militær aktivitet skjer i mange land. Samtidig understreker hun at det ikke bør gjøres opp meninger om hva som er årsaken til ulykken, før granskingen er gjennomført.