Amnesty: – Seksualisert vold er en del av krigsstrategien

Årets fredspris retter søkelyset mot «et kjempeviktig tema» – seksualisert vold som en del av krigførende parters krigsstrategi, mener Amnesty Norge.

– Seksuell vold i krig og konflikt rammer mange tusen kvinner og menn hvert år. I de aller fleste tilfeller er ikke dette tilfeldig vold, men en bevisst og kynisk del av krigsstrategien, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av krigsforbrytelser.

– Prisen setter søkelys på et kjempeviktig tema som får altfor lite oppmerksomhet, seksuelle overgrep i krig og konflikt, og retten til de overlevende for behandling og rehabilitering, sier Egenæs.

Stoltenberg takker fredsprisvinnerne

Generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO takker årets fredsprisvinnere for deres arbeid mot seksualisert vold i krig.

– Gratulerer til Denis Mukwege og Nadia Murad for Nobels fredspris. Takk for deres utrettelige anstrengelser for å sette et skarpt søkelys på og for å få en slutt på de mørkeste av forbrytelser – seksuell vold som våpen i krig, skriver Stoltenberg på Twitter.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og den irakiske yazidi-kvinnen Nadia Murad, som ble holdt som sexslave av IS, får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av voldtekt og seksualisert vold som krigsforbrytelser.

PRIO-direktør: – En viktig og veldig gledelig pris

PRIO-direktør Henrik Urdal gleder seg over at Denis Mukwege og Nadia Murad er tildelt årets fredspris og kaller det en meget velfortjent pris.

– Dette var en av våre absolutte favoritter og det er både en viktig og en veldig gledelig pris, sier en strålende fornøyd Urdal til NTB.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad var blant favorittene til årets fredspris og direktøren for Institutt for fredsforskning (PRIO) hadde selv de to prisvinnerne på andreplass på sin spådomsliste i forkant. Urdal er derfor ikke overrasket over at Nobelkomiteen i år har valgt å dele ut prisen til Mukwege og Murad.

– Det er mange som tippet dette og det er en pris som har vært omtalt i mange år, og et tema som har vært på FNs og verdenssamfunnets agenda i årevis, sier han.

Urdal mener prisen viser til en rekke aspekter, blant annet knyttet til anerkjennelsen av ofrene for seksualisert vold i konflikter, samt minioriterer som utsettes for forfølgelse og folkemord i Midtøsten.

Røde Kors: – Nobelkomiteen sender et sterkt signal

Røde Kors hyller fredsprisvinnerne og mener tildelingen sender et viktig signal om at seksualisert vold er krigsforbrytelser.

– Dette er en viktig humanitær fredspris. Nobelkomiteen sender et sterkt signal om at seksualisert vold er krigsforbrytelser og hvor viktig beskyttelse av enkeltmennesker er, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av krigsforbrytelser.

– Vi gratulerer de to prisvinnerne for stort personlig mot. Dessverre er seksuell vold i krig og konflikt svært utbredt. Ikke bare i Kongo eller i Irak, men over hele verden, sier Apeland.

Mukwege-kollega: – En stor anerkjennelse

Tildelingen av Nobels fredspris til Denis Mukwege er en stor anerkjennelse, sier Gro Bøckmann Randby som har jobbet med Denis Mukwege.

– Etter seks år får han endelig anerkjennelse for den enorme innsatsen han har gjort. Dette er en stor anerkjennelse for ham og alle kvinnene som har jobbet med ham, sier Gro Bøckmann Randby til NRK.

FN-sambandet: – En anerkjennelse av sammenhengen mellom fred og menneskerettigheter

FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva berømmer Nobelkomiteen for å sette søkelys på menneskerettigheter og ytringsfrihet med årets fredspris.

– Det er viktig at menneskerettigheter og ytringsfrihet nå settes på dagsorden, sier da Silva til NTB.

Hun kaller årets fredspris en «anerkjennelse av sammenhengen mellom fred og menneskerettigheter».

Fredsprisen for 2018 går til den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold i krig.

Mukwege har lenge vært blant favorittene til å få prisen, påpeker da Silva.

– Han har gjort et uvurderlig arbeid for Kongos kvinner, og innsatsen går rett inn i kjernen av FNs bærekraftmål om at ingen skal utelates, sier hun.

Limi: – Voldtekt er en grotesk krigsstrategi

Parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet håper fredsprisen skal bidra til økt oppmerksomhet om voldtekt som krigsstrategi.

– Bruk av voldtekt som krigsstrategi er grotesk og krigen i Kongo har rammet kvinner svært hardt. Det står stor respekt av arbeidet til Denis Mukwege og Nadia Murad i denne svært viktige kampen, sier Limi i en kommentar til årets fredspristildeling.

Mukwege og Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av seksualisert vold som krigsforbrytelser.

– Jeg gratulerer prisvinnerne og håper dette vil bidra til økt oppmerksomhet om kampen mot seksualisert vold i krigføring, sier Limi.

Audun Lysbakken (SV): – Fantastisk viktig fredspris

SV-leder Audun Lysbakken jubler over tildelingen av årets Nobels fredspris til to av verdens fremste aktivister mot voldtekt i krig og konflikt.

– Nå retter Nobelkomiteen verdens øyne mot kvinners kamp for å frigjøre seg fra dette. Stolt over å ha vært med på å nominere Mukwege i mange år, skriver Lysbakken i en tweet bare minutter etter at årets fredspristildeling ble offentliggjort.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av krigsforbrytelser. Lysbakken og partifelle Karin Andersen har nominert den kongolesiske legen Mukwege i mange år.

Lysbakken kaller prisen «en hyllest og en oppreisning til alle kvinner som bærer traumer og sår, fysiske og psykiske, fra å ha blitt truet, voldtatt og traumatisert».

– En fantastisk viktig fredspris! Vold og overgrep mot kvinner brukes i dag som et systematisk og grusomt våpen i krig, skriver han.