Solberg og Aarset med ny orientering om varsler

Ifølge Aftenposten har partiet fått inn flere varsler.

Høyre opplyste søndag ettermiddag at partiet vil ha et pressetreff samme kveld klokken 20 på Høyres Hus i Oslo.

– Erna Solberg og John-Ragnar Aarset vil her redegjøre for arbeidet knyttet til varslene mot Kristian Tonning Riise og arbeidet mot seksuell trakassering i Høyre, heter det i en knapp epost fra Høyres pressesjef Peder Egseth.

Det har de siste ukene stormet i Høyre etter at partiet har mottatt en rekke varsler som gjelder tidligere Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant fra Hedmark, Kristian Tonning Riise.

Høyre opplyste torsdag at de har fått inn totalt 18 varsler om upassende oppførsel. Ti av dem gjelder Tonning Riise, som for tiden er sykmeldt.

Varslene har utløst en omfattende selvransakelse og flere runder med beklagelser fra Høyre-ledelsen, som nå jobber med å gå gjennom varslene.

Solberg slo sist onsdag fast at hun som partileder nå har ansvaret for å «sikre at den nødvendige kulturendringen» skjer, og at det blir satt i verk tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.