Agder-politiet skjøt mann i beinet under væpnet aksjon

– Vi har fått melding om at en mann er skutt, og er på vei til Agder med flere etterforskere. Kripos skal gi oss bistand med tekniske undersøkelser av åstedet, sier avdelingsleder Knut Wold i Spesialenheten for politisaker til NTB.

Kripos var onsdag ettermiddag i gang med tekniske undersøkelser, mens de øvrige etterforskerne i første omgang skal ta avhør av de involverte polititjenestemennene. Det arbeidet kommer trolig til å ta resten av onsdagen og deler av torsdagen, ifølge Wold.

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt bekrefter overfor NTB at bevæpnet politi aksjonerte onsdag formiddag for å pågripe en mann i begynnelsen av 40-årene i forbindelse med en båttyverisak.

Skutt i beinet

Lindeberg vil imidlertid ikke gi ytterligere opplysninger om båttyverisaken, eller hvilken status mannen som ble skutt har i den. Trolig er han mistenkt i saken. Ifølge vitner oppholdt han seg i en båt til sjøs da politiet aksjonerte.

Mannen ble skutt i beinet og blir tatt hånd om av helsepersonell, opplyste Agder politidistrikt i en pressemelding. Han er sendt til Sørlandet sykehus Kristiansand.

– Omstendigheter rundt hendelsen vil ikke bli kommentert nærmere fra politiet. Spesialenheten er varslet, slik de skal i slike saker. Spesialenheten vil etterforske saken, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Sykehuset opplyser at mannens tilstand onsdag ettermiddag var alvorlig, men stabil.

Vitner: To skudd

Et vitne Fædrelandsvennen har snakket med, Bjørn Kårikstad, som var på en hytte på Hånestangen, hørte to skudd bli avfyrt under aksjonen. Han så politibåten legge seg inntil en fritidsbåt – en Ibiza – i sjøen nedenfor hytta rett før det ble løsnet skudd.

– Betjentene skrek «væpnet politi» og at båten måtte stoppe. En mann om bord i Ibizaen begynte å kaste puter mot politibåten. Politiet skrek da at mannen måtte legge seg ned. Så hørte jeg at det ble avfyrt to skudd, sier Kårikstad.

– Jeg sto og så på da politiet skjøt mannen om bord i båten. Han skrek voldsomt, sier Kårikstad.

Vitnet Geir Kirkebø, som befant seg på en hytte i området, opplevde mannen som truende og krakilsk, ifølge NRK.