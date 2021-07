Anke etter drapet på Regestranden avvist av Høyesterett

Høyesterett har avvist anken fra de to mennene som er dømt for drapet på Sigbjørn Sveli på Regestranden i desember 2019.

De to tiltalte etter drapet på Sigbjørn Sveli i desember i 2019 er dømt til forvaringsstraffer på 20 og 15 år. Høyesterett har avvist anken over straffutmålingen. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

De to tiltalte ble dømt til 15 og 20 år forvaring både i tingretten og i lagmannsretten. Begge anket straffeutmålingen til Høyesterett, men anken er nå avvist og dommene blir dermed stående, skriver NRK.

Sigbjørn Sveli (44) ble funnet død på Regestranden like ved Stavanger lufthavn 9. desember i 2019. Han ble, som et helt tilfeldig offer, utsatt for grov vold fra de to mennene og satt fyr på ved bruk av bensin. Ifølge obduksjonsrapporten skal Sveli da ha vært i live.

Begge de tiltalte nektet straffskyld for å ha drept Sveli. De har erkjent de faktiske forholdene, men anket altså tingrettens dom.

Rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at de begge lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse og har også vurdert dem begge som tilregnelige.

Begge de tiltalte er også av lagmannsretten funnet å være strafferettslig tilregnelige.

I tillegg til fengselsdommen tilkjenner retten Svelis foreldre en erstatning på 300.000 kroner til hver, som de to dømte står felles ansvarlige for å behandle.