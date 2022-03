– Man blir nå påminnet at sikkerhetspolitikk og næringspolitikk er to sider av samme sak. Det er faktisk viktig hvem man samarbeider med. Så det å være avhengig av russisk gass, er faktisk et sikkerhetspolitisk spørsmål, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, her med Jonas Gahr Støre (t.v.) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.