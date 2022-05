Politimann under pågripelsen av Bråthen: – Du har prøvd å drepe oss, din jævel

Espen Andersen Bråthen sa da han ble pågrepet at han hadde utført jihad. – Jeg tenker at dette ikke er jihad, men en gal manns ferd, sier en av politimennene.

Espen Andersen Bråthen angrep kunder, ansatte og politiet inne på Coop Extra i Kongsberg i oktober i fjor.

NTB-Anders R. Christensen

Politisperringer utenfor Coop Extra dagen etter angrepet 13. oktober i fjor.

I denne bakgården i Hyttegata ble Espen Andersen Bråthen pågrepet.

– Jeg er ved søyla inne i butikken når jeg får første observasjon av ham ved kasseapparatene. Jeg ser et glimt av en mann, så hører jeg at det suser over hodet mitt og hører et smell over meg og skjønner at jeg blir skutt på, sier den første politimannen som ankom Coop i Kongsberg, da han forklarte seg i Buskerud tingrett i Hokksund fredag.

– Jeg konstaterer da at dette er meget farlig, sier han.

Politimannen i 30-årene vitnet fredag under rettssaken der Espen Andersen Bråthen er tiltalt etter angrepet 13. oktober i fjor.

Han rykket sammen med en kollega i 40-årene ut fra Kongsberg politistasjon etter at politiet klokken 18.13 fikk melding om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Coop Extra på Vestsiden i Kongsberg.

– Ser at de som kommer ut er skrekkslagne

Politimannen var bevæpnet med en MP5 maskinpistol da han og kollegaen, som var bevæpnet med pistol, noen minutter senere ankom butikken. Der ble de møtt av deres kollega Rigoberto Villarroel, som var på Coop utenfor arbeidstid. Han hadde en pil stående ut av ryggen etter å ha blitt skutt av Bråthen.

– Vi vurderer situasjonen som så kritisk at vi må ta oss raskt inn i bygget, sier politimannen i 30-årene.

Deretter tok de seg inn i butikken mens de ropte at de var bevæpnet politi. Kort tid etter kom den første pila mot dem.

– Jeg prøvde å gå fram en gang til for å skyte siktede, men da kom det en ny pil, og jeg trakk meg tilbake igjen, sier politimannen.

Trakk seg tilbake

Han fryktet at han og kollegaen ville bli truffet hvis de kom fram fra søylen en tredje gang, og de to valgte da å trekke mot inngangspartiet i butikken. Der møtte de møtte en kvinnelig politibetjent for å ta på seg verneutstyr og skjold.

Mannen sier at de ikke visste om andre utganger fra Coop, og at de dermed trodde at gjerningsmannen var isolert inne i bygget slik at de hadde tid til å ta på seg verneutstyr.

Fra tidligere er det kjent at Bråthen tok seg ut gjennom en nødutgang i den andre enden av butikklokalet mens politiet tok på seg verneutstyret.

Politimannen i 30-årene bekreftet samtidig at de hadde fått ordre om å ta på verneutstyr før de gikk inn på Coop, men sa at det er opp til den enkelte patrulje å vurdere om de skal følge en slik ordre.

– Vi vurderte at vi måtte få kontroll på gjerningspersonen raskt, og vi valgte derfor å ikke ta på verneutstyr, sier mannen.

– Blanding av redd og forbanna

Kollegaen hans i 40-årene fortalte i retten om lignende opplevelser da de to ankom butikken.Han hadde kun sett en silhuett av gjerningsmannen da det første skuddet kom.

– Provoserende nok kommer det en pil, sier politimannen i 40-årene.

– Jeg blir en blanding av redd og forbanna, og jeg føler at volumknappen innvendig blir skrudd opp fra 0 til 100, sier han.

Hyl i Hyttegata

Etter å ha søkt gjennom Coop får politimennene melding om at en person ligger skadd i krysset mellom Apotekergata og Hyttegata, noen hundre meter unna. De to politimennene løper sammen med sin kvinnelige kollega til politibilen utenfor og kjører til stedet.

Der er det allerede et oppbud av politifolk.

– Idet vi står der, hører vi et hyl oppe i Hyttegata, sier politimannen i 40-årene.

Han snur seg, får øye på gjerningspersonen som løper tvers over gata, og han løper de 50–60 meterne oppover gata sammen med en annen kollega.

– Du har prøvd å drepe oss, din jævel!

Når de kommer inn gjennom portrommet hvor Bråthen har løpt inn, kaster gjerningsmannen en machete mot dem, men bommer.

– Da tenker jeg: «Først piler og nå sverd: Nå må dette slutte!», sier politimannen i 40-årene.

Den andre politimannen skyter et varselskudd, og Bråthen legger seg ned.

– Jeg husker veldig godt at jeg sier: «Klokka er 18.47, og du er pågrepet for drapsforsøk. Du har prøvd å drepe oss, din jævel».

Politimannen sier at Bråthen så gir uttrykk for at han har uført jihad.

– Jeg tenker at dette ikke er jihad, men en gal manns ferd, sier han.

Påkjenning

Politimannen i 40-årene sier at opplevelsene 13. oktober i fjor har preget ham, men at han har gledet seg til å vitne i retten.

– Det har vært en påkjenning at det har vært spekulering rundt politiets håndtering av denne saken. Sånn skal det være, men det er likevel en påkjenning, sier han.

– Jeg var kjemperedd

Seks av de fornærmede som var på og utenfor Coop da Espen Andersen Bråthen skjøt med pil og bue, vitnet også i retten fredag.

Samtlige fortalte at de ble redde da de ble skutt etter og piler smalt i veggene rundt dem.

– Jeg var kjemperedd. Min første tanke var at jeg aldri ville få se datteren min igjen, sa en av de ansatte på Coop i retten.