Vedum vil oppheve nasjonal skjenkestopp – får kritikk for kommunikasjonen

Hvis det ikke kommer tunge, faglige råd om å videreføre nasjonal skjenkestopp, bør tiltaket oppheves denne uka, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Publisert: Publisert: I dag 12:53

Kommunene må få selv få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige, varsler han.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier Vedum (Sp) til Dagbladet.

Det er ikke kjent hvilken frist Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har på å komme med sine råd til regjeringen. Men assisterende helsedirektør Espen Nakstad bekrefter at en del allerede er oversendt.

– Vi har levert mye av vårt faglige grunnlag til regjeringen i løpet av de siste dagene, sier Nakstad til NTB.

Høyre kritiserer kommunikasjonen

Regjeringen har vært under økende press om smitteverntiltakene, blant annet om hvorvidt beslutningen om å innføre nasjonal skjenkestopp er et forholdsmessig tiltak. Men Høyre er kritisk til måten Vedum går ut med budskapet på.

– Har regjeringen allerede fått faglige råd om at skjenkestoppen bør oppheves, siden statsråder går ut og gir slike signaler? spør helsepolitisk talsperson Tone W. Trøen.

I så fall minner Trøen om at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har lovet at endringer kommer så fort situasjonen tilsier det.

– Dersom de ikke har fått slike faglige råd, synes jeg både Vedum og andre i regjeringen bør være forsiktige med å skape forventninger det kanskje ikke er grunnlag for, sier Trøen.

– Denne måten å kommunisere på er forvirrende for de berørte, og rett og slett ikke holdbar, sier hun.

– Hjemme-alene-fest

Regjeringens uttalelser får også Frps Bård Hoksrud til å reagere.

Han viser til at regjeringspartiene bare for få dager siden stemte nei til et forslag i Stortinget om å oppheve skjenkestoppen.

– Jeg blir kjempeforbanna, og skikkelig provosert. Regjeringen gir vidt forskjellige signaler til en bransje de selv har kastet ut på dypt vann og overlatt til seg selv. Mange av bedriftene har allerede gått under, sier Hoksrud til VG.

Han stiller seg svært kritisk til regjeringens kommunikasjonsstrategi, som han mener spriker fullstendig.

– Regjeringens håndtering av skjenkestoppen ser ut som en hjemme alene-fest, hvor det er sårt tiltrengt at noen voksne kommer og rydder opp, sier han.

– Løpende vurderinger

NTB har sendt flere spørsmål til Helsedepartementet, blant annet om hvorvidt de har mottatt det faglige rådet fra FHI og Helsedirektoratet om skjenkestoppen.

Departementet er også blitt forelagt kritikken fra Høyre.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i helsedepartementet svarer slik på henvendelsen:

– Vi har hele veien sagt at vi skal gjøre en vurdering av alle tiltakene, inkludert skjenkestoppen. Dette vil vi komme tilbake til 14. januar. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjør løpende vurderinger av behovet for tiltak, og deres anbefalinger offentliggjøres i forbindelse med at regjeringen fatter en beslutning.