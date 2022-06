Her slåss flypassasjerene. På disse flyplassene i Europa er det kaos

Det er monsterkøer og kaos på flere store flyplasser. Hva gjør du hvis du skal på reise nå?

Det er lange køer på en rekke flyplasser i Europa.

Rasende passasjerer. Endeløse køer. Og kansellerte fly.

– Ferien er avlyst, sa den britiske politimannen.

Han måtte fortelle opprørte passasjerer på flyplassen i Manchester at flyet rett og slett ikke kommer til å ta av. Reiseselskapet hadde ikke folk på flyplassen. Politiet måtte sende folk hjem.

Flykaoset på en rekke store flyplasser i Europa vitner om en dyp krise i flybransjen, og en næring som ikke har klart å omstille seg etter koronapandemien.

Hvor er problemene størst? Og hva kan du gjøre for å unngå trøbbel på reisen?

1. Schiphol i Nederland.

Et kaos. Fem timer i sikkerhetskontroll. Og tusenvis av passasjerer som mister flyet.

28 avganger ble avlyst onsdag.

Europas tredje største flyplass med over 70 millioner passasjerer i året er i krise. Nederlandske KLM sluttet torsdag å selge billetter på flyplassen. Årsaken er mangel på sikkerhetspersonell.

«Reis med så lite bagasje som mulig, og husk at du først er velkommen til avgangshallen fire timer før avreise», skriver flyplassen.

2. Gatwick/Heathrow: «Et mareritt fra start til slutt»

Bryllupsreiser som går i vasken. Ferier som blir ødelagt.

Avisen The Guardian snakket med fortvilte reisende på britiske flyplasser.

Et kjærestepar skulle onsdag reise på ferie til Larnaca på Kypros.

«Det var et mareritt fra start til slutt», sa paret til avisen. De håpet å få et nytt fly i løpet av fredag.

3. Dublin: Køer langt ut forbi flyplassen

Denne uken strakte køene seg langt ut på veien ved Dublin flyplass i Irland.

Forrige søndag mistet omtrent 1000 passasjerer flyene sine. De sto rett og slett fast i køen.

Den skal ha vært hele 1,6 kilometer lang, skriver Euronews.

Problemene er så store at Ryanair-sjef Michael O’Leary ber om at hæren settes inn for å bemanne flyplassene.

4. Hvordan går det akkurat nå?

Tidlig fredag morgen så situasjonen mer positiv ut ved flere flyplasser. Så tidlig på dagen pleier imidlertid trafikken å gå bedre.

Ved Schiphol, Gatwick, Brussel og Dublin ble det meldt om normal trafikkavgang, ifølge data fra Flightsstat.

Det er grunn til å tro at presset vil ta seg opp i løpet av dagen.

5. Hva gjør du hvis du skal reise nå?

Smør deg med tålmodighet, og dropp den tunge kofferten hvis du kan. Det er det klare rådet fra Harald Kvam, kommunikasjonssjef på Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Kan du reise med håndbagasje, så anbefaler jeg det. Da vil du kunne spare deg selv for en del kø, sier han.

Kvam anbefaler også å følge veldig nøye med på informasjonen fra flyselskapene og fra flyplassene.

– Møt opp når flyselskapet sier at du skal møte opp, sier han.

Det er likevel ikke vits i å komme for tidlig, i alle fall ikke på Gardermoen.

– Vi har forberedt oss godt og får unna passasjerene som kommer, sier Kvam.

Hvis du skal reise nå, kan det lønne seg å smøre seg med tålmodighet. Her fra Schiphol i Nederland.

6. Hva skyldes kaoset?

Mangel på folk. Veldig mange flyplasser har sagt opp ansatte under pandemien. Nå er problemet å få tak i nye. Det gjelder spesielt i sikkerhetskontrollene.

– En av de store forskjellene på Norge og andre land, er at i Norge ble folk permittert, i stedet for å bli oppsagt. Det er mye lettere å få tilbake ansatte som er permittert, enn om de har mistet jobben, sier Kvam.

Ansatte på flyplass må ha opplæring. Det tar tid. Europeiske flyplasser er likevel i gang, forteller han.

– Det er veldig vanskelig å si hvordan dette vil gå fremover. Det jobbes hardt med å bedre situasjonen, men samtidig vil det ta tid, sier Kvam.