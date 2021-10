Person pågrepet etter «alvorlig hendelse» i Kongsberg – PST er orientert

En person er pågrepet etter det politiet omtaler som en alvorlig hendelse i Kongsberg sentrum. PST er orientert om hendelsen, og kommunen har satt krisestab.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er pågrepet en gjerningsperson. Det er en alvorlig hendelse. Politiet kommer tilbake med mer informasjon, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 19.24 onsdag kveld.

Det var klokken 18.28 onsdag at politiet meldte at det pågikk en aksjon i Kongsberg sentrum. De ba samtidig publikum om å holde seg innendørs fordi de ikke hadde kontroll på gjerningspersonen, etter at en person var blitt skutt etter med pil og bue.

– PST er orientert. Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB onsdag kveld.

Lokalavisen Laagendalsposten skriver at bevæpnet politi er på stedet, og et politihelikopter er i lufta over Kongsberg. Politiets bombegruppe skal også være på stedet. Avisen har også bilder av at et ambulansehelikopter har landet i Kølabånnparken

Politiet sier til avisen at det har vært en pågående, livstruende hendelse.

Laagendalsposten skriver samtidig at hele området rundt det gamle fengselet og Nytorget i Kongsberg sentrum er sperret av.

– Kommunen setter krisestab. Situasjonen er uoversiktlig, men vi følger den tett, sier Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand til NRK.