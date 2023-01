Vet du hvilken influensatype du har blitt smittet av?

I uke 1 er det foreløpig registrert 500 innleggelser med influensa og 206 med korona.

De ulike typene influensa er forskjellige. En av dem rammer bare dyr, mens en annen kan gi en verdensomspennende pandemi.

Det er fortsatt veldig mange som smittes av luftveisinfeksjoner, og bortsett fra under pandemien har presset på sykehusene aldri vært så stort som nå, skriver Bergens Tidende.

Dette til tross for at det kan se ut til at det blir en nedgang i antall innlegger i årets første uke.

Dette skriver FHI i sin ukesrapport.

Akkurat nå er det ikke korona som skaper mest trøbbel. Det er influensa.

Det er flere som blir innlagt på sykehus på grunn av sistnevnte.

Alfa, delta og omikron. Disse navnene ble vi godt kjent med under pandemien.

Men visste du at influensaviruset også kommer i flere varianter?

Navnene er kanskje ikke like spenstige, men de ulike typene er forskjellige: A, B, C og D.

Smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik og FHI forklarer: