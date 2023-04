To personer funnet døde i båt i Halden

Politiet er på plass ved en brygge i Halden, etter at to personer er funnet døde i en båt.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent og politiet gjør undersøkelser på stedet. Politiet skriver videre at ikke mistenker noe kriminelt i forbindelse med dødsfallene.

Til Dagbladet sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt at de avdøde er en mann og en kvinne.

– Vi har ikke noe sikker identifikasjon foreløpig, så pårørende er ikke varslet, sier Sveen til avisen.

Han sier at det etterforskes som mistenkelig dødsfall, men at de går bredt ut og utelukker ikke at det kan ha skjedd en ulykke.

– Ut fra foreløpige undersøkelser er det ikke ytre skader som gjør at vi mistenker noe kriminelt, sier Sveen.