Mann siktet for gullsmedran ønsker strengest mulig straff

Politiet har siktet en mann i forbindelse med det grove gullsmedranet i Trysil i fjor. I tillegg til ranet ble en ansatt i gullsmedbutikken utsatt for grov vold.

En av mennene som var etterlyst for ranet, er nå pågrepet og siktet av politiet og har uttalt at han ønsker å ta ansvar for det han har gjort. Likevel har han nektet å forklare seg i detalj. Grunnen er at han ønsker strengest mulig straff.

– Vi har mange tilfeller der siktede møter hos politiet, forklarer seg, legger kortene på bordet og erkjenner straffskyld, men da ligger man an til å få tilståelsesrabatt, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie til NRK.

– Denne siktede har det stikk motsatte utgangspunktet. Han vil ikke tilstå noe, for da kan han få mildere straff, og det har han ikke lyst på, legger Klauseie til.

Politiet etterlyste to menn etter ranet, og den siktede ble arrestert og utlevert av dansk politi kort tid senere. En annen mann er på frifot og er internasjonalt etterlyst.