Gjeruldsen kommer med uttalelsen til Nettavisen etter at NTB kom til skade for å sende ut en uferdig nekrolog om kong Harald på sin nyhetstjeneste like etter klokken 12 tirsdag.

NTB beklager på det sterkeste feilen.

– Det er svært beklagelig at vi sendte ut en feil melding om kongens død. Alle i NTB er veldig lei seg for at dette skjedde, sier NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Mads Yngve Storvik.