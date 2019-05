Partene i SAS-streiken møtes til mekling klokken 11 i dag

– Jeg kan bekrefte at partene skal ha samtaler hos Riksmekleren, sier Ruland til NTB.

Da NHO Luftfart og pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat møttes til mekling før helgen, endte det med brudd, noe som førte SAS ut i den omfattende streiken som fortsatt pågår. Totalt er 3.306 avganger innstilt og 326.917 passasjerer rammet av streiken, som omfatter piloter både i Norge, Sverige og Danmark.

– Vi skal forsøke å finne en løsning på konflikten. Jeg har alltid tro på en løsning, men det er krevende, sier Ruland.

Han forteller at det er de samme temaene som ble brakt inn i meklingen sist, som skal diskuteres onsdag. Det betyr blant annet arbeidstid, turnus og lønn.

– Vi ser positivt på at vi nå er over i en konstruktiv fase ved at Riksmekleren har funnet grunnlag for å gå i gang med en mekling igjen. Vi håper på et godt utfall som gjør at vi snarest mulig får flyene på vingene igjen, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.