Mindre enn et døgn igjen i lønnsforhandlinger for offentlig ansatte

Om det ikke blir enighet, må partene møte til mekling hos Riksmekleren. En eventuell streik starter først om en snau måned, fredag 24. mai.

I dag jobber det 491.000 ansatte i forskjellige virksomheter i kommunene. Dette er inkludert omkring 50.000 i Oslo kommune. I tillegg er omkring 165.000 ansatte i staten i full gang med sine lønnsforhandlinger.

De nåværende forhandlingene gjelder ikke dem som jobber i statlige helseforetak. Her er det allerede brudd.

Trøbbel med pensjon

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Mellomoppgjør handler normalt bare om lønn. I år blir oppgjøret imidlertid mer omfattende fordi det er uenigheter om den nye tjenestepensjonsordningen.

– For de statsansatte er det satt et tak på hva som teller med som pensjonsgivende inntekt av de faste og variable lønnstilleggene. Denne delen av lønna utgjør en stor del av inntekten for mange, og det er viktig å få pensjonsopptjening for dette, sier leder Merete Norheim Morken i forhandlingsseksjonen i Delta som er tilsluttet hovedorganisasjonen YS.

For dem som jobber i kommunene er det ikke satt et tilsvarende tak, heller ikke for ansatte i helseforetakene, her blir alle slike tillegg regnet inn i det totale pensjonsgrunnlaget. I kommunesektoren er utfordringen i forhandlingene hvordan den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon skal tilpasses inn tariffavtalen.

Pensjon var også grunnen til at det allerede er brudd i forhandlingene i helseforetakene. Her står striden om man skal få beregnet pensjon selv om man jobber i en stilling som er mindre enn 20 prosent.

Meklingsfrist 23. mai

Blir det ikke enighet under forhandlingen, må partene møte til mekling. Meklingsfristen er satt til 23. mai ved midnatt, og en eventuell streik i offentlig sektor eller deler av offentlig sektor vil starte fredag 24. mai.

– Vi fortsetter forhandlingene for fullt og jobber fram mot fristen. Målet er å bli enige, men vi forbereder også på det motsatte, sier kommunikasjonsansvarlig Stein Syrstad i LO stat.

De statsansatte har sittet i forhandlinger siden 23. april. De kommunalt ansatte har forhandlet siden 11. april og Oslo kommune, som er et eget tariffområde, begynte forhandlinger 25. april. Felles for alle er at forhandlingsfristen går ut ved midnatt natt til 1. mai.

Hvordan et eventuelt streikeuttak vil se ut, er foreløpig ikke kjent.