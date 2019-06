– Nødetatene har jobbet med livreddende tiltak på stedet, men livet sto ikke til å redde, opplyser Agder politidistrikt på Twitter.

Politiet opplyser videre at hendelsesforløpet foreløpig er ukjent, og at de er på stedet for å sikre spor og innhente opplysninger. Det ble fredag kveld jobbet med å varsle de pårørende.

Nødetatene ble varslet om utforkjøringen klokka 20.45.