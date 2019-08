SV vil tvinge Ap mot venstre i storbyer

– I Bergen og Trondheim har Ap valgt å samarbeide med sentrum, istedenfor til venstre. Vi vil bruke vår vekst til å tvinge Ap til å samarbeide mot venstre, slik vi har gjort i Oslo, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det vil vi gjøre ved å stille tydelige krav til samarbeid og gå i opposisjon om vi ikke får innfridd disse. Vi skal sette en stopper for vassen sentrumspolitikk der det er mulig, fremholder han.

SV sparket torsdag i gang sin nasjonale valgkamp med et pressetreff på Kulturhuset i Oslo.

– De partiene som går fram i dette valget, kommer til å få mer makt. Hvis styrkeforholdet i byrådet endrer seg, skal vi ha mer gjennomslag, sier Lysbakken.

Utarbeider krav

Ifølge Aftenposten går en rekke SV-lag blant annet i Nordkapp, Troms og Finnmark, Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo til valg med konkrete samarbeidskrav. Hvor ultimative kravene er, varierer fra sted til sted. SV har sett at strategien har vært vellykket i Oslo.

I hovedstaden står gratis aktivitetsskole, hyppigere kollektivavganger, ny, sosial boligpolitikk og profittfri velferd på kravlisten.

Bergen SV har utarbeidet fire hovedkrav for å gå inn i et byrådssamarbeid: Profittfri velferd, en klimadugnad for å få ned utslippene i Bergen, rett til nærbarnehage og et løft i sosialhjelpssatsene.

– Det må være et tankekors for Ap i Bergen at de kan få innfridd løfter om gratis SFO og skolemat dersom de hadde samarbeidet med SV, konstaterer Lysbakken.

I Trondheim og Tromsø skal samarbeidskravene legges fram i løpet av valgkampen.

Klima og velferd

På et overordnet nasjonalt plan varsler Lysbakken at SVs valgkamp vil handle om klimakrisen og kamp mot økende ulikhet i makt og rikdom. Han la torsdag fram totalt ti tiltak på disse områdene.

I klimapolitikken går SV til valg på at alle kommuner skal ha en klimaplan og et klimabudsjett, slik Oslo har. Partiet vil også stille strengere klimakrav til offentlige innkjøp i kommunene.

På velferdsområdet sier SV ja til profittfri velferd og nei til kommersialisering. Mer heltid og økt bemanning i eldreomsorg og barnehager er andre kampsaker for partiet.

Med 8,8 prosent på en fersk meningsmåling fikk SV sin høyeste oppslutning siden april 2010. Samtidig har partiet satt rekord i antall medlemmer med 16.000.