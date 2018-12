Bilens datasystem varslet politiet om kollisjonen

– Ulykken skjedde i en 60-sone på fylkesvei 42 ved Hornnes. Det var svingete og glatt på stedet. Sjåføren i BMW-en har forklart at den andre bilen, en eldre Volvo, hadde fått skrens eller mistet festet, og var kommet over i deres kjørebane. Ingen skal være hardt skadet. De som satt i BMW-en kunne reise hjem. Føreren av Volvoen er tatt med inn for sjekk på sykehuset, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt.

Alle tre kom ut av bilene med egen hjelp.

Bilen varslet

Ulykken ble meldt klokka 11.13 mandag formiddag. Og det var BMW-ens nødalarm som meldte fra.

– Vi opplever dette fra tid til annen. Nødtelefoner som kommer fra forskjellige steder på kontinentet. I dette tilfellet fra et callsenter i Tyskland. Nødalarmen i bilen kan aktiveres hvis airbagen utløses eller bilen registrer skade i karosseriet, forteller Andresen.

– Når callsenteret ikke får kontakt med eier av bilen, varsler de nødetatene i området. Vi får da melding om at alarmen er utløst, uten at de vet hva som har skjedd. Vi får opplyst bilens koordinater, omtrent hvor bilen er i Hornnes, registreringsnummer på bilen og navnet på eier. I dette tilfellet fikk vi tak i eieren, forteller Andresen.

Utfordringer

Hun forteller at den nye teknologien ikke bare er enkel.

– Det er noen utfordringer også. Slike nødalarmer finnes nå i flere innretninger. For eksempel i klokker, der nødfunksjoner kan startes ved en feil mens de ligger i en ryggsekk, for eksempel. Og uten at vi får tak i dem. Da må vi igangsette operasjoner der det kan være vanskelig å få eliminert alle feilalarmer, forteller Andresen.

– I dag var det to biler som kolliderte. Vi ble kontaktet fordi callsenteret ikke fikk svar fra bileier. De må da gå ut ifra at det er en nødssituasjon og alarmerer nærmeste redningssentral om ulykken, sier Andresen.

Politiet har opprettet sak på forholdet. Det gjenstår avhør av sjåføren i Volvoen som ble kjørt til sykehus for sjekk.