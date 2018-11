Dansk sjømann mener sjøtrafikksentralen var passiv før fregattulykken

VG har intervjuet den danske styrmannen Per Odmand Jørgensen, som har seilt i 15 år langs norskekysten, og ofte er under sjøtrafikksentralen Fedje VTS' ansvarsområde.

Da tankskipet Sola TS og milliardfregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til fredag, var båten hans, Pioneer Knutsen, like i nærheten. Jørgensen fulgte kollisjonsdramaet på sambandet og reagerer på det han beskriver som et "passivt" Fedje VTS.

– Jeg har alltid opplevd dem som oppdaterte og helt med. De har muligens gjort akkurat det de har hatt mulighet til å gjøre, men jeg savnet litt ekstra respons. De visste jo at «Helge Ingstad» var i området, og det var for lite informasjon til tankbåten. Det var det inntrykket jeg fikk. Jeg undret meg over at de var for passive, sier Jørgensen til avisen.

Den danske styrmannen reagerte også på kommunikasjonen mellom de to skipene som kolliderte.

– Det hørtes simpelthen så urealistisk ut. Da «Sola TS» sa, «sving», «du er for tett på», «du må gjøre noe» og ingenting ble gjort, så hørtes det helt feil ut. Jeg tenkte at det måtte være en øvelse, sier Jørgensen.

VG har forelagt kritikken til Kystverkets regiondirektør i Vest, Jon Erik Hagen.

– Vårt mål er at Fedje VTS alltid skal være aktiv, men noen ganger må man undersøke ting litt nærmere. I tillegg til å samarbeide med politiet og havarikommisjonen, har vi satt ned en egen gruppe for å se på egne rutiner, og prosessen knyttet til hendelsen, svarer han.