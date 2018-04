Digitale analfabeter ble hørt i Høyre

Regjeringspartiet går inn for at all kommunikasjon med staten skal være digital innen 2025, men vil sette inn målrettede tiltak for dem som vil kunne «falle utenfor det digitale samfunnet».

Stemmer fra Senior Høyres Landsforbund var bekymret for at eldre som ikke har lært å bruke digitale verktøy på skolen eller i arbeidslivet, skulle falle utenfor. Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman advarte på forhånd mot diskriminering og ba også om mer opplæring.

Mellom 400.000 og 800.000 nordmenn bruker ikke internett, eller er dårlige nettbrukere, ifølge Pensjonistforbundet.

Høyres landsmøte vedtok fredag kveld en storresolusjon om digitalisering. I debatten var flere bekymret for personvernet, særlig knyttet til forslag om å gjøre tilgjengelig såkalt stordata blant annet for å forskning og folkehelseformål. Unge Høyre ville stryke hele dette punktet.

– Jeg ønsker ikke å ofre mitt personvern på folkehelsa sitt alter, sa Syver Hanken som sitter i Unge Høyres sentralstyre i debatten.

Landsmøtet var imidlertid positiv til å gjøre stordata mer tilgjengelig og øke bruken, men sluttet samtidig opp om å utrede hvordan man kan sikre at sensitiv informasjon ikke spores tilbake til enkeltpersoner.