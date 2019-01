Dårlig vær kan skape problemer for leteaksjon i Troms

Møtet finner sted i politihuset klokken 8, opplyser Troms politidistrikt til NTB.

– Vi skal i samråd med blant andre Hovedredningssentralen Nord-Norge planlegge videre innsats. Vi håper å komme i gang så fort som mulig, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt.

– Det blir tatt vurdering rundt helikopter, Røde Kors og om det lar seg gjøre å fly over området å se. Det er kort dagslys i området. Da bør det skje det noe på formiddagen, såfremt været tillater det, sier redningsleder Sten-Rune Nikolaisen i HRS Nord-Norge til NTB.

Skispor observert

De savnede er en svensk kvinne og tre finske menn, har politiet opplyst til det svenske nyhetsbyrået TT. De hadde vært på topptur i området. De fire ble sist observert rundt klokken 14 onsdag. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Det er observert et større skred i Tamokdalen turgåerne er savnet. Det er sett skispor som går inn i skredet, men ingen har sett skispor som kommer ut av skredet. Skredet er anslagsvis 300 meter bredt, og 500–600 meter langt og gikk like under toppen av det 1.442 meter høye Blåbærfjellet som ligger i Balsfjord kommune.

Forverrede forhold

– Fra torsdag morgen blir det både nedbør og økende vind. Utover morgentimene blir det snø først og så mildere, med sludd og kanskje regn i området, sier han til Nordlys.

På 1.000 meters høyde er temperaturen i området 8–9 minusgrader onsdag kveld. Temperaturen kommer torsdag formiddag til å stige til rundt 4–5 grader, ifølge meteorologen. Samtidig vil vindstyrken i området ligge på mellom 15 og 20 sekundmeter fra 10-tiden torsdag.

Faregrad tre

– Temperaturøkningen er ikke så dramatisk med tanke på økt skredfare, men med nedbør og fra stiv til sterk kuling fra sørvest langs dalen, blir det svært dårlige forhold for letemannskapene, sier Noer.

Mot slutten av torsdagen blir imidlertid forholdene bedre, ifølge meteorologen.

– Været bedrer seg i løpet av torsdag kveld og natt til fredag. Da blir det oppholdsvær og betydelig mindre vind, sier Noer.

Ifølge snøskredvarselet på varsom.no er det faregrad tre, betydelig snøskredfare, i Indre Troms.