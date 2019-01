Solberg-regjeringen presenteres

Solgbergs ikke-sosialistiske firepartiregjering er den første av sitt slag siden 80-tallet. Se faktaboks under for full oversikt over de nye ministrene.

Fakta: Oversikt over den utvidede regjeringen * Statsminister Erna Solberg (H) * Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) * Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) NY * Finansminister Siv Jensen (Frp) * Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) * Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) * Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) * Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) * Samfunssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) NY * Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) * Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) * Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) * Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) NY * Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) * Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) * Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) NY * Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) * Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) * Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) * Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) * Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) * Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) NY (Tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og landbruks- og matminister Bård André Hoksrud trer ut av regjeringen)

Allerede før regjeringen er presentert, har den fått kritikk. Flere demonstranter, blant annet demonstranter med regnbueflagg, venter på regjeringen på Slottsplassen.

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad blir barne- og familieminister, dog uten ansvar for likestilling og homopolitikk. Det flyttes til Kulturdepartementet, ifølge NRK.

– Et gufs fra fortida, sier lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan.

Trøndelag Høyre mener det er kritikkverdig at det ikke er noen trøndere i den nye regjeringen.

– Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag, sier Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre, til NTB.

KrFs Dag Inge Ulstein i Bergen blir utviklingsminister, mens KrF-nestleder Olaug Bollestad blir landbruks- og matminister, ifølge medielekkasjer.

Det fjerde nye navnet i regjeringen er Fremskrittspartiets Ingvild Smines Tybring-Gjedde, som skal få en nyopprettet stilling som beredskapsminister.

Også posten som digitaliseringsminister er ny og vil trolig gå til Høyres Nikolai Astrup, som kommer fra stillingen som utviklingsminister.

I tillegg til Helleland er det ventet at Bård Hoksrud (Frp) må forlate rollen som landbruks- og matminister, bare knappe fem måneder etter at han tiltrådte.