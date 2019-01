Tybring-Gjedde: – Jeg tar klimaendringer på alvor

– Jeg anerkjenner at det er klimaforandringer og mye av dette er menneskeskapt. Vi må ta våre forholdsregler, sier Tybring-Gjedde til NTB.

Den ferske Frp-statsråden ble tirsdag konfrontert flere ganger med at hun tidligere har vært både unnvikende og uklar om nettopp menneskelig aktivitet er årsaken til klimaendringene. Hun understreker at hun tar klimaendringene på alvor, men svarer ikke direkte på om hun mener de i hovedsak er menneskeskapte.

– Jeg støtter meg til teknologien som viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Vi har naturlige variasjoner, men det forhindrer ikke at vi gjør arbeidet vårt, sier hun til NTB.

MDG-kritikk

Talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne er kritisk til at Tybring-Gjedde har fått ministerposten for beredskap.

Han viser til uttalelser fra Tybring-Gjedde i et intervju med Aftenposten i 2016. Da sa hun at hun tror det er klimaforandringer, men ikke nødvendigvis at de kun er menneskeskapte.

– Klimaendringer vil gi enorme utfordringer knyttet til ekstremvær og akutt ødeleggelse av viktig infrastruktur. Om hun ikke har øynene oppe og forstår den risikoen dette gir for mennesker og miljø, så er det rett og slett uansvarlig, sier Hermstad.

En del av beredskapen

– Han får mene det han mener om det. Jeg forholder meg til en ambisiøs klimapolitikk som både den forrige regjeringen sto for, og som vi skal videreføre, sier Tybring-Gjedde.

Den nye ministeren er tydelig på at effektene av klimaendringer, som flom og skred, er en del av beredskapsfeltet som hun nå får ansvaret for.

– Det er viktig å påpeke at jeg tror på klimaendringer. Klima er et viktig felt, og beredskap er en del av det. Ikke minst må vi fortsette det gode arbeidet med å trygge Longyearbyen og skredsikringen her, sier Tybring-Gjedde.

Kritisk til journalister

Den nye samfunnssikkerhetsministeren, Norges første, har også måttet tåle kritikk for uttalelser om norsk presse.

I et intervju med organisasjonen Human Rights Service sist sommer sa Tybring-Gjedde at hun nærmest ikke tør å møte til debatt i NRK-programmet Dagsnytt 18 og at noen journalister er så ondsinnede at de kan finne på hva som helst.

– Uttalelsen min kom på bakgrunn av en helt konkret sak, som var veldig personlig. Jeg kommer til å være tilgjengelig og er ikke redd for journalister, sa Tybring-Gjedde etter at hun hadde fått nøkkelen til sitt nye departement.

Bakgrunnen for uttalelsen var kritikken hennes mann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), fikk etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Han skrev i 2010 en kronikk i Aftenposten kalt Drøm fra Disneyland om innvandringen i Norge, der han var sterkt kritisk til Arbeiderpartiet. Etter massiv kritikk fra flere holdt endte han med å beklage kronikken i august året etter.

Tett samarbeid

Tybring-Gjedde går inn i et delt departement med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og ser fram til å jobbe med ham.

– Det blir et tett samarbeid med Wara. Vi sitter rett ved siden av hverandre, og vi har en politisk gjeng her som skal finne ut hvordan vi skal gjøre dette arbeidet. Vi har ansvarsområder vi følger opp, men det er et samarbeid, sier hun til NTB.

Tybring-Gjedde får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, inkludert krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Hun får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

