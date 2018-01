Forbrukertilsynet gjentar krav om stenging av ulovlig dyre kundenumre

På nytt har Forbrukertilsynet, tidligere Forbrukerombudet, sendt brev til flere selskaper de mener bryter loven. En avgjørelse i EU-domstolen i fjor slo fast at det var ulovlig å henvise kunder til dyre spesialnumre for å kontakte kundeservice. I november ble 80 selskaper kontaktet med anmodning om å kutte ut praksisen, men fremdeles er det mange krever kundene for mange penger når de behøver oppfølging etter kjøp.

Lørdag skriver tilsynet at 28 virksomheter har fått beskjed om å slutte. Dette dreier seg blant annet om Apple, Samsung, PayPal, Zalando, British Airways, WizzAir, DHL og Specsavers.

– De som allerede er kunder skal få et tydelig tilbud om å ringe til vanlig takst, skriver direktør i Forbrukertilsynet Elisabeth Lier Haugseth lørdag.

Loven som forbyr slike numre gjelder for alle aktører som markedsfører seg mot norske forbrukere uansett hvor de er i Europa.

– Folk skal ikke betale i dyre dommer for service de har krav på. Vi vil sørge for at forbrukernes rettigheter ivaretas og kommer til å følge nøye med i tiden fremover.