Pressede partiledere i front for blågrønn regjering

* Dagen før den blågrønne regjeringen skulle vises fram på Slottsplassen, måtte statsminister og Høyre-leder Erna Solberg nok en gang beklage at Høyre og Unge Høyre ikke gjorde jobben sin da det gjentatte ganger ble varslet om seksuell trakassering i partiet.

* Samme dag valgte Venstre-leder Trine Skei Grande å snakke om ryktene som har satt fyr på sosiale medier samtidig som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har forhandlet om regjeringsplattformen på Jeløya.

– Jeg kan sikkert ha gjort dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa hun til Aftenposten.

* Frp-leder Siv Jensen må på sin side belage seg på at Ulf Leirstein vender tilbake til Stortinget, selv om han har trukket seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann etter avsløringen om at han sendte eposter med pornobilder til medlemmer av ungdomsorganisasjonen Fpu. Den yngste var under den seksuelle lavalder.

Ubesvarte spørsmål

Sakene er av ulik karakter og alvorsgrad, men har det til felles at de neppe er over.

For Solberg reises spørsmålet dels hvordan hun evner å ta grep for å rydde opp i egen partikultur, eller om kan fortsette å overlate jobben til generalsekretæren og den fungerende Unge Høyre-lederen. Dels reises det spørsmål om hvorfor hun ikke hadde tatt grep tidligere – i det minste forsikret seg om at rutiner og prosedyrer var i orden, selv om hun etter eget sigende ikke visste om de aktuelle sakene.

Ti av femten varsler som er kommet inn de siste dagene, handler om den nå avgåtte Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise. Blant annet har Aftenposten fortalt om hvordan Tonning Riise skal ha hatt seksuell omgang med en 16 år gammel svært beruset jente på et fylkesårsmøte i 2014.

Etter hvert nektet et fylkeslag å ta imot besøk av UH-lederen, mens andre satte vakt på ham. Nå er han valgt inn på Stortinget, etter å ha gått seirende ut av nominasjonskampen om førsteplassen på Hedmarkslisten i 2016.

Til behandling

Samme dag som den nye regjeringen viste seg fram for første gang, fortalte Leirstein til Moss Avis at han trekker seg også som leder av Moss Frp. Begrunnelsen er at den siste tiden har vært «krevende» og at han nå vil konsentrere seg om sitt verv som stortingsrepresentant.

Partileder Jensen har så langt nøyd seg med å si at det var riktig og nødvendig av Leirstein å trekke seg, gitt sakens alvorlige karakter. Foreløpig ligger den på bordet til organisasjonsutvalget i Frp.

Påkjenning

Ryktene om Grande har versert blant politikere og mediefolk helt siden festen i 2008 som ryktene tar utgangspunkt i. Statsminister Solberg har bekreftet at Grande har fortalt sin historie til henne. Hun sier også at det som ble sagt, forblir mellom de to.

Grande sier til Aftenposten at hun ikke mener at ryktene truer hennes deltakelse i regjeringen, men at det har vært en tøff påkjenning å stå i rykteflommen mens man holder på med en viktig jobb.

– Du føler et veldig ansvar. Det at noen da fører en kampanje for å svekke deg i forhandlingene, det føles litt urettferdig, sier hun.