Oljetopp advarer Ap mot å skrote kompromiss

Det er stor oppslutning i Aps fylkeslag om å stramme inn oljepolitikken og forkaste kompromisset partiet inngikk med seg selv i 2017.

Nå advarer Schjøtt-Pedersen partiet mot å endre beslutning på landsmøtet i april.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten og et stabilt og forutsigbart petroleumsskatteregime. Vi forventer at partiprogrammet står fast ut perioden. Dette gjelder Norges viktigste næring, og vi forventer at Arbeiderpartiet ikke skaper usikkerhet om arbeidsplassen til nesten 200.000 mennesker, sier Schjøtt-Pedersen i en kommentar NTB har fått på epost.

I helgen advarte også Fellesforbundets leder Jørn Eggum også mot å skape usikkerhet om partiets oljepolitikk.

Flertall vil endre kompromisset

213 av 300 delegater på Arbeiderpartiets landsmøte i april ligger an til å stemme imot kompromisset om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det viser en opptelling VG har gjort etter at ti av fylkeslagene har vedtatt enten varig vern av hele området eller sagt nei til konsekvensutredning. Opptellingen baserer seg på at delegatene fra de ti fylkene stemmer i tråd med vedtakene.

I 2017 gikk partiet inn for å verne mesteparten av Lofoten, Vesterålen og Senja, men åpne for konsekvensutredning av området kalt Nordland 6 sør for Lofoten og utsette beslutningen om områdene Nordland 7 og Troms 2.

Bare fylkeslagene i Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Finnmark står fast på kompromisset fra 2017. De har til sammen 86 delegater på landsmøtet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har så langt mandag ikke vært tilgjengelig for å kommentere vedtakene på fylkesårsmøtene.

– Fiendtlig

Energipolitisk talsmann Terje Halleland i Fremskrittspartiet mener det gamle industripartiet Ap nå begynner å få en fiendtlig innstilling til hele oljebransjen. Et nei til konsekvensutredning innebærer at man vil basere politikken på følelser istedenfor kunnskap, mener han.

– Vi vet at det er AUF som er pådriver, og mange henger seg på. Dette er bare starten. Dette kommer til å gå videre til nye områder de vil ha vern rundt. AUF jobber for en sluttdato, sier han.

– Et sånt vedtak er det samme som en styrt avvikling av velferdsstaten, hevder Halleland videre.

Flere miljøorganisasjoner er på sin side svært glade for vedtakene i Aps fylkeslag og håper landsmøtet følger opp.

– Med dette vedtaket viser disse fylkeslagene at de er på lag med fremtiden, sa Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord søndag.